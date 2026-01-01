Últimas Noticias
Detienen a un hombre como presunto responsable del homicidio a una mujer peruana en Madrid

El Grupo V de la Policía Nacional de España inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio, informó EFE.
El Grupo V de la Policía Nacional de España inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio, informó EFE. | Fuente: Europa Press/archivo | Fotógrafo: Eduardo Parra / Europa Press
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de España, la víctima cayó desde el piso 11 de una vivienda en el distrito madrileño de Villaverde. El sospechoso es un hombre de nacionalidad nigeriana.

Las autoridades españolas investigan el asesinato de una mujer de 26 años, de origen peruano; crimen perpetrado en el distrito madrileño de Villaverde.

Según informaron a la agencia EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía, se ha detenido un hombre de 45 años, de nacionalidad nigeriana, como presunto autor del feminicidio, ocurrido en la madrugada del miércoles, 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la agencia, el hecho ocurrió alrededor de la 1:15 a.m. del 31 de diciembre, cuando los vecinos alertaron que la mujer se había precipitado desde el piso 11 de un inmueble ubicado en la calle Santa Escolástica.

La investigación se encuentra a cargo del Grupo V de la Policía Nacional.

De acuerdo con fuentes policiales, no existe confirmación de que ambos hayan tenido una relación.

Hipótesis

Por otro lado, testigos señalaron a los agentes policiales que la mujer podría haber sido empujada desde la ventana de la cocina de la vivienda, según informó el diario español El Mundo.

La Policía Científica llevó a cabo una Inspección Técnico Policial y localizó huellas de la mujer en el quicio de la ventana, reforzando la hipótesis de una caída. 

No obstante, es preciso aclarar que la Policía española no descarta cualquier hipótesis y continuará con las investigaciones.

Tags
España policía española feminicidio Madrid

