Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mujer continúa grave en el hospital luego de que su pareja le prendiera fuego en Barrios Altos

La víctima se encuentra internada en el Hospital Arzobispo Loayza desde la semana pasada.
La víctima se encuentra internada en el Hospital Arzobispo Loayza desde la semana pasada. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Este hecho sucedió el pasado 25 de diciembre, en Navidad. La Fiscalía ya inició las investigaciones del caso, pero el agresor, identificado como Rafael Félix Hilario Guido, se encuentra todavía como no habido.

Una mujer permanece internada en el hospital Arzobispo Loayza con graves heridas por quemaduras luego de que su propia pareja le agrediera, echara gasolina y prendiera fuego dentro de un inmueble ubicado en jirón Áncash, zona de Barrios Altos, el pasado 25 de diciembre, durante las fiestas por Navidad. 

El Ministerio Público informó que el presunto agresor fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido, quien está como no habido por las autoridades. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:00 a. m. en la casa del sujeto, siendo testigos de este sucesos los dos menores hijos de la víctima.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho) iniciaron una investigación preliminar contra Rafael Hilario por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. 

Unos familiares de la víctima solicitaron, a través de RPP, que la Policía Nacional pueda encontrar al hombre pronto para que este afronte la investigación en su contra. 

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Barrios Altos Fiscalía Feminicidio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA