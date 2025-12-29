Mujer continúa grave en el hospital luego de que su pareja le prendiera fuego en Barrios Altos

Este hecho sucedió el pasado 25 de diciembre, en Navidad. La Fiscalía ya inició las investigaciones del caso, pero el agresor, identificado como Rafael Félix Hilario Guido, se encuentra todavía como no habido.

Una mujer permanece internada en el hospital Arzobispo Loayza con graves heridas por quemaduras luego de que su propia pareja le agrediera, echara gasolina y prendiera fuego dentro de un inmueble ubicado en jirón Áncash, zona de Barrios Altos, el pasado 25 de diciembre, durante las fiestas por Navidad.

El Ministerio Público informó que el presunto agresor fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido, quien está como no habido por las autoridades. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:00 a. m. en la casa del sujeto, siendo testigos de este sucesos los dos menores hijos de la víctima.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho) iniciaron una investigación preliminar contra Rafael Hilario por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

Unos familiares de la víctima solicitaron, a través de RPP, que la Policía Nacional pueda encontrar al hombre pronto para que este afronte la investigación en su contra.