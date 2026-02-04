“Nunca fui a la isla, nunca conocí a ninguna mujer”: Bill Gates habla por primera vez sobre su vínculo con Jeffrey Epstein

El magnate empresarial reveló que cenó varias veces con Epstein, pero siempre hablaron de negocios.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se pronunció sobre la inclusión de su nombre en los archivos de Jeffrey Epstein. Si bien confesó que se reunió con el empresario varias veces, negó haber ido a la isla o de haber tenido intimidad con alguna de las víctimas.

“Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho”, dijo para la cadena australiana 9News.

Varios borradores de mensajes de 2013 que estaban guardados en el correo de Jeffrey Epstein, sugerían que Bill Gates habría contraído alguna infección de transmisión sexual.

“Al parecer, Jeffrey escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo electrónico nunca se envió. El correo electrónico es falso. No sé en qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, agregó.

¿Cómo conoció Bill Gates a Jeffrey Epstein?

Gates contó que conoció a Epstein en 2011 y que “solo fue a cenas” con el empresario. Además, mencionó que las conversaciones que tuvo con él eran netamente profesionales.

“El enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía lograr que donaran dinero a la salud mundial. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida. Fue una tontería pasar tiempo con él. Soy una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido”.

Asimismo, negó haber estado en la isla de Epstein: “Nunca fui a la isla, nunca conocí a ninguna mujer. Y cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

La reciente entrevista de Gates llega después de que su exesposa, con quien comparte tres hijos, dijera que “necesita responder” sobre sus asociaciones con Epstein.

El pasado oscuro de Gates y Epstein

Epstein, que era gerente de un fondo de inversión, fue hallado ahorcado en 2019, a los 66 años, cuando aguardaba su juicio en una prisión de Nueva York.

Fue amigo de innumerables celebridades a lo largo de los años, incluido el expresidente estadounidense Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido.

En mayo de 2021, el New York Times y el Wall Street Journal mencionaron las cenas entre Gates y Epstein que habrían sido objeto de preguntas por parte de la junta directiva de Microsoft y habrían despertado el descontento con la ahora exesposa de Gates, Melinda.

Bill Gates y su esposa, quienes cofundaron su organización benéfica hace dos décadas para combatir la pobreza y las enfermedades en el mundo, anunciaron su divorcio el 3 de mayo después de 27 años de matrimonio.

Melinda había afirmado el vínculo de Bill Gates y Jeffrey Epstein

Melinda Gates ya había afirmado en el pasado que el vínculo de su exmarido con Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York, fue uno de los motivos que la llevaron al divorcio.

En la entrevista con NPR, que se difundirá en su totalidad este jueves 5 de febrero, la empresaria añade que las revelaciones del Departamento de Justicia la llenan de una "tristeza increíble", lo que no le hace olvidar el sufrimiento de las víctimas.

“Puedo dejar a un lado mi propia tristeza y mirar a esas chicas y pensar: Dios mío, ¿cómo pudo pasarles algo así? Al menos yo he logrado seguir adelante con mi vida. Espero que se haga justicia para esas mujeres, que hoy ya son adultas”.