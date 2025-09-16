Últimas Noticias
Donald Trump demanda por difamación al The New York Times y le pide 15 000 millones de dólares

Donald Trump acusa al diario de convertirse en
Donald Trump acusa al diario de convertirse en "portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical". | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La demanda contra el prestigioso diario se va a presentar en el estado de Florida, según detalló el mandatario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes una demanda por difamación contra The New York Times en la que pide 15 000 millones de dólares a ese diario, al que califica de "uno de los peores y más degenerados" de la historia del país.

"A The New York Times se le ha permitido mentir y difamarme libremente durante mucho tiempo y esto se acaba, ¡AHORA!", afirmó Trump en una publicación en su red social Truth Social.

La demanda contra el prestigioso diario se va a presentar en el estado de Florida, según detalló el mandatario.

Trump acusa al periódico de convertirse en "portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical" y asegura que su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las pasadas elecciones fue "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia".

El mandatario ya demandó con anterioridad a The New York Times por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales.

Trump exigió en su demanda el pago de 100 millones de dólares en daños, pero un juez la desestimó y decidió que el presidente debía pagar cerca de 400 000 dólares al diario y tres de sus reporteros por los gastos legales en que incurrieron durante el proceso.

Más demandas de Trump

En su publicación en Truth Social, Trump recuerda además sus "exitosos" litigios contra algunas cadenas de televisión "de noticias falsas".

Entre otros casos recientes, Trump demandó a las cadenas televisivas ABC News y CBS, y llegó luego a acuerdos extrajudiciales en los que las televisiones accedieron a pagar sumas millonarias que serían destinadas a su futura biblioteca presidencial.

En julio pasado Trump, presentó una demanda contra The Wall Street Journal, News Corp -conglomerado que engloba al diario-, el propietario de este último, Rupert Murdoch, y dos redactores por atribuirle una carta enviada al financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. 

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
Donald Trump EEUU Estados Unidos The New York Times

