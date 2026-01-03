Donald Trump aseguró que Marco Rubio conversó con Delcy Rodríguez sobre la transición en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU. conversó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

Según el mandatario estadounidense, Delcy Rodríguez está dispuesta a hacer lo que Estados Unidos considere necesario para el proceso de transición.

"[¿Va a trabajar con la vicepresidenta de Venezuela?] Ella fue elegida por Maduro. Marco [Rubio] está trabajando esencialmente con ella. Ha hablado con ella y está dispuesta a hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo", expresó Donald Trump.

"Me imagino que es ahora ya la presidenta, imagino que ha tomado posesión como presidenta. Ella nos ha dicho lo que necesiten, pero no tiene opción. Lo vamos a hacer bien, no queremos sacar a Maduro e irnos. Si nos fuéramos, habría cero posibilidades de que esto saliera bien. Queremos dirigirlo bien, gestionarlo bien", añadió Donald Trump.

¿Dónde está Delcy Rodríguez?

Es importante recordar que, según el diario The New York Times, Delcy Rodríguez se encontraría en Caracas, en medio de especulaciones sobre el paradero de la dirigente venezolana.

En esa misma línea, el canal Telesur informó que Delcy Rodríguez se encuentra en Venezuela. "Telesur confirma que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país", publicó en su cuenta en X.

Trump puso en duda liderazgo de Machado

Donald Trump también ha llegado a expresar serias dudas sobre la nobel de la paz María Corina Machado, porque considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población.

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", indicó en conferencia de prensa.