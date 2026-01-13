EE.UU. confirma liberación de presos estadounidenses en Venezuela, pero no precisa cifra

La Administración del presidente Donald Trump confirmó este martes que Venezuela ha liberado a varios ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en el país, aunque evitó detallar el número exacto de excarcelados ni proporcionar información sobre sus identidades o las circunstancias de su detención.

El Departamento de Estado calificó la medida como “un importante paso en la dirección correcta”, de acuerdo a un comunicado citado por la agencia de noticias EFE.

“Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela”, indicó la Administración Trump, de acuerdo a la información publicada por EFE.



Medios estadounidenses, como CNN, reportaron que al menos cuatro ciudadanos norteamericanos fueron liberados, en lo que constituye la primera excarcelación conocida de detenidos estadounidenses desde la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos.



La liberación se enmarca en el proceso de excarcelaciones iniciado por las autoridades interinas venezolanas -lideradas por Delcy Rodríguez- como gesto de reconciliación y respuesta a presiones internacionales tras la intervención militar estadounidense.

Discrepancias con cifras de presos políticos liberados

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se habían liberado 116 personas en una jornada y que, desde diciembre, la cifra total asciende a 400.



Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición cuestionan estas cifras oficiales.

El Foro Penal ha verificado solo 56 excarcelaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática reporta 76. Diversos activistas y familiares exigen la publicación de una lista oficial con las identidades de los liberados.



Cabe recordar que en julio de 2025, bajo el gobierno de Maduro, Venezuela ya había liberado a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses a cambio de la repatriación de venezolanos detenidos en un centro de máxima seguridad en El Salvador.



La confirmación de Washington llega en un contexto de liberaciones a cuentagotas de presos políticos y extranjeros en Venezuela, aunque cientos permanecen aún en prisión según las ONG.