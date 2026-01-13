Últimas Noticias
Presidente de Asamblea chavista cifra en más de 400 los presos liberados, pero Foro Penal confirma solo 56 excarcelados

Personas organizan carteles con imágenes de presos pollíticos en la Plaza del Rectorado Universidad Central de Venezuela este martes, en Caracas.
Personas organizan carteles con imágenes de presos pollíticos en la Plaza del Rectorado Universidad Central de Venezuela este martes, en Caracas. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen chavista, surge una discrepancia en las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones no gubernamentales, mientras familiares de detenidos exigen transparencia y pruebas de vida.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que más de 400 personas han sido excarceladas desde diciembre pasado como un gesto unilateral del Ejecutivo para promover la convivencia pacífica.

Sin embargo, la ONG Foro Penal solo ha verificado 56 liberaciones de presos políticos hasta este martes, destacando la falta de listas públicas con los nombres de los beneficiados.

Esta diferencia en las cifras se produce en el contexto de un anuncio gubernamental de 116 nuevas excarcelaciones el lunes, sumadas a 187 en diciembre de 2025, aunque sin detalles precisos sobre identidades.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, registra 76 excarcelaciones, mientras que el Foro Penal reportaba poco más de 800 presos políticos hasta el domingo.

El proceso inició tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y continúa bajo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Jorge Rodriguez, hermano de la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
Jorge Rodriguez, hermano de la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. | Fuente: Vicepresidencia de Venezuela

Declaraciones de Jorge Rodríguez sobre las excarcelaciones

Durante una sesión parlamentaria de este martes, Rodríguez afirmó que estas liberaciones no involucran a presos políticos, sino a individuos que incurrieron en violaciones legales.

"Gente que pidió invasión, los complacieron; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, los complacieron; gente que promovió la violencia, la desunión, la división, y justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional, de manera unilateral y a instancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelaciones", señaló Rodríguez.

Además, aseguró que el Gobierno pone a disposición las listas de los excarcelados, respondiendo a demandas de ONG y familiares.  "A la fecha van más de 400 personas excarceladas; las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024 (sic)", indicó y prometió más excarcelaciones "como un gesto unilateral del gobierno".

Rodríguez desestimó las cifras del Foro Penal y acusó a la organización de cobrar por trámites. "Serán los que les pagaron al Foro Penal porque le cobra a las personas por tramitarles el tema de las liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad", afirmó.

Respuesta del Foro Penal

En un comunicado emitido este martes, el Foro Penal rechazó las afirmaciones de Rodríguez sobre cobros por asistencia legal.

"No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15 000 víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos han honrado con su confianza desde nuestra fundación hace más de 23 años", destacó la organización.

Subrayaron que la opacidad en las identidades de los excarcelados genera angustia en familias y no contribuye a la reconciliación nacional.

"Si la Asamblea Nacional, dada su posición de privilegio, posee información distinta de la nuestra, lejos de descalificarnos, debe mostrarla públicamente, pues se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano", agregó el Foro Penal.

La ONG reiteró que solo ha confirmado 56 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero, cuando se anunciaron liberaciones masivas, y espera la libertad de todas las personas arbitrariamente detenidas. Además, atribuyeron las excarcelaciones al trabajo de registro y denuncia de organizaciones civiles.

Testimonios de familiares de presos políticos

Familiares de presos políticos exigen libertad plena e incondicional, denunciando falta de información sobre paraderos. Carmen Arvelaez y Carmen Farfan, madres de dos jóvenes detenidos el 25 de noviembre en Maturín y trasladados a Caracas, reclaman pruebas de vida.

"¿Por qué no nos dicen dónde están? Nosotras andamos angustiadas, nosotras ni siquiera somos de aquí de Caracas, somos de Sucre", contó Arvelaez a la agencia de noticias EFE.

"Nosotros lo que queremos es que, por favor, nos digan dónde los tienen, donde están, en qué situación están, que nos den una fe de vida de nuestros hijos", expresó Farfan.

Ambas mujeres, de 60 y 57 años respectivamente, acompañaron una rueda de prensa en Caracas para demandar transparencia, en un contexto donde activistas señalan que el proceso avanza a cuentagotas.

Carteles frente a Zona 7 este martes, en Caracas, Venezuela.
Carteles frente a Zona 7 este martes, en Caracas, Venezuela. | Fuente: EFE
Venezuela Presos políticos Chavismo

