Insólito: derrumbe en carretera de Nebraska abrió un socavón que se tragó a dos automóviles [VIDEO]

Así terminaron los coches tras ser tragados por el socavón.
Así terminaron los coches tras ser tragados por el socavón. | Fuente: Omaha Police Department
por Fernando Chuquillanqui

Este sorprendente suceso, cuyas causas se investigan, ocurrió en la localidad de Aksarben, en Omaha.

De no creer. Dos automóviles cayeron en un socavón que se abrió de forma espontánea en una carretera de la localidad estadounidense de Aksarben, en la ciudad de Omaha (estado de Nebraska).

En un video difundido por el Departamento de Policía de Omaha, se observa a los dos coches detenidos ante la luz roja del semáforo, cuando se pronto se produce un derrumbe subterráneo y se abre un socavón que en cuestión de segundos se traga a los dos vehículos. 

Según la dependencia policial, el incidente ocurrió alrededor de las 3:30 p.m. (hora local) del martes, 24 de febrero, en la intersección de las calles 67 y Pacific. 

Los ocupantes de ambos vehículos fueron auxiliados por transeúntes y otros conductores, logrando salir del agujero sin mayores lesiones. En tanto, otros ciudadanos colaboraron en dirigir el tránsito, a fin de evitar una mayor congestión.

“¡Muchas gracias a quienes colaboraron! Tomaron la iniciativa de ayudar a los compatriotas de Omaha”, resaltó el Departamento de Policía de la ciudad.

Incidente en investigación

Al cierre de este informe, se desconocen las causas detrás de este derrumbe, que afortunadamente no ha dejado heridos ni víctimas mortales.

Según la prensa local, un tramo de la calle Pacific permanece cerrada al tránsito, mientras se realizan las pesquisas y se restablece la capa asfáltica.

