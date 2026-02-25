Hallan sin vida en su casa a la hija del famoso actor Martin Short

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short”, declaró el representante de Martin Short en un comunicado, anunciando la muerte de la hija del actor a los 42 años.

“La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, agregaron.

De acuerdo con fuentes policiales recogidas por TMZ, “murió a causa de una herida de bala autoinfligida”, es decir, se habría suicidado. Fue encontrada sin vida en su casa en Hollywood Hills el lunes 23 de febrero.

Katherine Short es la mayor de tres hijos adoptivos de Martin Short y su esposa Nancy Dolman, que murió en 2010 a causa de cáncer al ovario. Trabajó en una ONG dedicada a la erradicación de los estigmas relacionados con la salud mental.

Era graduada en psicología por la Universidad de Nueva York y trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA, según la revista People.

La llamada de emergencia tras la muerte de Katherine Short

Tras la noticia de la muerte de Katherine Short, se reveló una llamada de emergencia al 911 que fue publicado por medios internacionales como Daily Mail y TMZ. De acuerdo con el audio, un operador menciona que una persona estuvo con Katherine, pero no podía abrir la puerta de su cuarto.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mencionaron que se trataría de un suicidio ya que, al llegar a la casa de la mujer, la encontraron sin signos vitales.

La última vez que Katherina fue vista en público fue en la celebración de su cumpleaños 40 donde estuvo con su padre Martin Short y varios amigos cercanos en Grand Master Recorders, un famoso restobar de Hollywood.

