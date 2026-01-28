El rechazo al ICE llega a Italia: ¿por qué van agentes migratorios de Estados Unidos a sus Juegos de Invierno?

¿Qué van a hacer agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Milán durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que comienzan el 6 de febrero? Aunque la agencia estadounidense niega hacer operaciones de inmigración en el extranjero, el próximo despliegue en Italia ha suscitado la controversia y el lanzamiento de numerosas peticiones.

¿Cuál será el papel del ICE en Italia?

“Durante los Juegos Olímpicos, el Servicio de Seguridad Interior (HSI) del ICE prestará apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como al país anfitrión, con el fin de evaluar y mitigar los riesgos relacionados con las organizaciones criminales transnacionales”, declaró la agencia en un comunicado el martes 27 de enero.

“Por supuesto, el ICE no lleva a cabo operaciones de inmigración en el extranjero”, precisó la agencia. Y “todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad de Italia”, agregó.

Las especulaciones en Italia sobre la participación del ICE en los Juegos llevaban varios días en el ambiente. Se intensificaron el lunes después de que el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, declarara que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, estarían protegidos por “guardias de seguridad” del ICE durante los Juegos Olímpicos.

J. D. Vance encabezará una delegación que asistirá a la ceremonia de apertura. La delegación también incluirá a la segunda dama, Usha Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, según anunció la Casa Blanca a principios de mes.

Fuentes de la embajada estadounidense en Roma reportadas por el diario británico The Guardian confirmaron el comunicado del ICE, indicando que los agentes federales apoyarían las medidas de seguridad diplomática durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, pero no llevarían a cabo ninguna operación de mantenimiento del orden.

¿Cuáles son las reacciones en Italia?

La confirmación del papel del ICE en la seguridad de los Juegos Olímpicos se produce después de que la cadena de televisión pública italiana RAI emitiera el domingo un vídeo en el que se veía a agentes del ICE amenazando con romper la ventanilla del vehículo de un equipo de ese medio que estaba realizando un reportaje en Minneapolis.

Este anuncio provocó una ola de indignación en Italia, pues al menos dos ciudadanos estadounidenses han muerto a manos de agentes del ICE en esa ciudad estadounidense. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, declaró en la radio RTL que los agentes "no son bienvenidos en la ciudad porque no garantizan que se ajusten a sus "métodos democráticos de gestión de la seguridad”.

“Es una milicia que mata”, afirmó. “Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda. ¿No podemos simplemente decirle que no a Trump por una vez?”, agregó.

El lunes, el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, subrayó: “El ICE como tal nunca operará en Italia, ya que la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad es competencia de nuestras fuerzas policiales”.

Alessandro Zan, eurodiputado del Partido Demócrata (de centroizquierda), declaró que la presencia de agentes del ICE sería inaceptable. “En Italia no queremos a quienes pisotean los Derechos Humanos y actúan al margen de cualquier control democrático”, escribió en X.

El diario ‘La Repubblica’ afirmó que el Gobierno de extrema derecha italiano, que mantiene relaciones amistosas con la Administración de Donald Trump, había considerado brevemente la posibilidad de impedir la participación de los agentes del ICE en la delegación. Pero eso habría supuesto apartarse de la forma en que se suele proteger a los responsables estadounidenses en visitas similares de alto nivel al extranjero.

¿Cuáles son las misiones de ICE durante los grandes eventos deportivos en Estados Unidos?

Mientras el servicio de seguridad interior del ICE se desplegará en Italia, sus agentes llevarán a cabo operaciones durante la final del Súper Bowl en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero.

Las autoridades federales han confirmado que habrá agentes presentes en el Levi's Stadium durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Una presencia deseada por Donald Trump, quien recientemente anunció que boicotearía el partido.

El presidente estadounidense ha criticado en varias ocasiones la decisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de confiar el espectáculo del descanso al artista puertorriqueño Bad Bunny, que anteriormente canceló fechas de su gira por Estados Unidos por temor a redadas del ICE contra su público.

Un movimiento de protesta cada vez mayor insta a la NFL a impedir la presencia del ICE, mientras que atletas y activistas denuncian múltiples incidentes relacionados con las brutales intervenciones del ICE en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Los agentes del ICE ya se habían desplegado en el verano de 2025 durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con el fin de garantizar la seguridad del torneo organizado en Estados Unidos.

El ICE había emitido una advertencia a los asistentes, recomendándoles que llevaran consigo, durante los partidos, un documento que acreditara su situación legal. La detención y expulsión de un solicitante de asilo que había llevado a sus hijos a la final de la Copa Mundial de Clubes el 13 de julio de 2025 suscitó serias preocupaciones sobre la seguridad de los extranjeros que asistirán al Mundial de 2026.

Aunque Estados Unidos ha confirmado nuevas medidas de seguridad para el Mundial de fútbol que coorganiza con México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026, por el momento no se ha anunciado el despliegue del ICE durante la competición.