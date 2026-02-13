Últimas Noticias
Una mujer resultó herida tras ser atropellada por un automóvil en Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Naranjal y Las Palmeras. El conductor involucrado en el accidente se dio a la fuga.

Policiales
La mujer fue auxiliada por paramédicos y trasladada de emergencia a un hospital.
Una mujer -no identificada- resultó herida de consideración, tras ser atropellada por un automóvil en el cruce de las avenidas Naranjal y Las Palmeras, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima.

Según la versión de los testigos consultados por RPP, la víctima caminaba por esta intersección, cuando fue embestida por un coche color blanco que, aparentemente, circulaba a excesiva velocidad. 

La mujer -que presentaba heridas de consideración en una de sus piernas- fue auxiliada por paramédicos y trasladada de emergencia a un hospital cercano. 

Conductor fugado

El conductor del automóvil involucrado en el accidente se encuentra no habido, por lo que la Policía Nacional ha desplegado un operativo para identificarlo y detenerlo.

Los accidentes de tránsito, lamentablemente, son constantes en Lima y Callao. Esta semana, en San Isidro, un joven resultó gravemente herido tras ser embestido por un automóvil que invadió la berma central de la avenida Javier Prado

En tanto, en el Callao, un camión tráiler se volcó en plena avenida Faucett, accidente que provocó gran congestión vehicular en la zona.

Los Olivos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

