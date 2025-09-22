Últimas Noticias
La Casa Blanca confirma que recibió carta de Maduro: "Repitió muchas mentiras, la postura sobre Venezuela no ha cambiado"

| Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recordó en conferencia de prensa que Washington considera que "el régimen de Maduro es ilegítimo".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que han recibido una carta del presidente "ilegítimo" de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió de que la misiva, donde el mandatario venezolano dice estar abierto al diálogo, contiene "muchas mentiras".

"Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado", dijo Leavitt en una rueda de prensa en la residencia presidencial.

La portavoz recordó que Washington considera que "el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó decir un día antes si había recibido la misiva de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

Chavismo confirmó envío de carta a Trump

El domingo, la vicepresidenta ejecutiva del régimen chavista, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell, y rechazó que su Gobierno esté involucrado en el tráfico de drogas.

"En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

El líder del chavismo dijo que en el transcurso de estos primeros meses de gestión de Trump, Caracas siempre se ha buscado "una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja" entre ambos Gobiernos.

Ambas naciones viven una escalada de tensiones bilaterales tras el aumento del despliegue militar estadounidense para combatir el narcotráfico en el mar Caribe, con el foco en el Cartel de los Soles que, según Trump, está liderado por Maduro.

La diferencias mutuas han crecido después de que EE.UU. hundiera cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido. 

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
