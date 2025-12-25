Nicki Minaj cierra su Instagram en medio de la controversia por su respaldo a Donald Trump

La rapera participó en el AmericaFest de Turning Point USA, donde defendió públicamente a Donald Trump. Sus declaraciones desataron una ola de críticas y precedieron a la desactivación de su Instagram.

Nicki Minaj ha desaparecido de Instagram. Días después de su participación en el AmericaFest de Turning Point USA, realizado el domingo 21 de diciembre en Phoenix, la rapera desactivó su cuenta en la red social, en medio de una ola de reacciones por sus posturas políticas y comentarios recientes.

La artista fue una de las figuras invitadas al evento, donde compartió escenario con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y actual directora ejecutiva de Turning Point USA. Ante una audiencia de más de 30 mil personas, Minaj recibió una ovación tras pronunciar un discurso centrado en la libertad religiosa y el apoyo a comunidades cristianas perseguidas en Nigeria.

“Ahora mismo, en este mundo, hay personas que no pueden adorar a Dios como quieren, donde quieren. Si damos eso por sentado porque nosotros sí lo tenemos, no podemos ni imaginar lo que significa no tenerlo”, expresó ante el público universitario. “Cada vez que oramos en comunidad, tenemos que recordar a quienes hoy se esconden para poder hacerlo”.

¿Por qué desactivó su Instagram?

La intérprete de Super Bass, de 43 años, apareció en el escenario de la mano de Erika Kirk, quien asistía al evento por primera vez desde la muerte de su esposo. Ambas sostuvieron una conversación que marcó el cierre del AmericaFest.

Durante la charla, Kirk le preguntó a Minaj qué había aprendido de la administración del presidente Donald Trump. La rapera respondió: “Tengo el mayor respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sepa, pero le ha dado esperanza a muchísima gente: la idea de que existe la posibilidad de vencer a los malos y hacerlo con la cabeza en alto y con la integridad intacta”.

Al explicar por qué decidió apoyar a Trump, Minaj afirmó que se “cansó de ser manipulada”. Añadió: “Él ha pasado por todo lo que una persona puede vivir públicamente, teniendo que soportar mentiras constantes. No es algo gracioso hasta que estás en los zapatos de quien está siendo difamado”.

Aunque la cuenta de Instagram de Nicki Minaj permanece desactivada, su perfil en X continúa activo. El mismo día del evento, la artista compartió un video en el que Erika Kirk le preguntaba por las críticas que habría recibido desde su propia industria por sus posturas políticas. Minaj respondió que “no se había dado cuenta”.

Las declaraciones de Nicki Minaj

En otro momento, la cantante reflexionó sobre la presión social y la libertad de pensamiento. “Hay algo dentro de mí que es más fuerte que lo que hay afuera. Cuando te cansas, te preguntas: ‘¿Por qué me importa lo que piensen estas personas?’. No voy a retroceder más. Nunca más”.

También afirmó: “La gente ya no está usando su cerebro. Hoy parece que no está permitido tener una opinión diferente. Especialmente para los jóvenes, no quiero que crezcan en un mundo donde sientan que expresar lo que piensan es un tabú”.

Durante la conversación, la rapera arremetió contra el gobernador de California, Gavin Newsom, en el marco de una disputa previa en X relacionada con comentarios sobre la juventud transgénero. Más adelante, se refirió a Donald Trump como un “guapo” y “elegante” modelo a seguir, y mencionó al vicepresidente JD Vance.

“Queridos jóvenes, tienen modelos increíbles, como nuestro guapo y elegante presidente. Y también a JD Vance, nuestro vicepresidente”, dijo. Luego añadió: “No hay nada malo en ser un chico. Los chicos son chicos, y no hay nada malo en eso”.

Su reacción a las críticas

Las declaraciones de Nicki Minaj provocaron una fuerte ola de rechazo en redes sociales. Entre las pocas figuras públicas que salieron en su defensa estuvo la cantante y modelo Amber Rose, amiga cercana de la rapera y reconocida simpatizante de Donald Trump. “Tiene derecho a tener sus propias opiniones políticas en un país libre”, afirmó, y agregó: “En lo que a mí respecta, Nicki no ha hecho nada malo”.

La propia Minaj respondió a las críticas compartiendo un video con un fragmento de su conversación con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk. En el clip, Kirk le pregunta: “Sé que estás recibiendo muchas críticas de tu propia industria por relacionarte con personas del ámbito republicano. ¿Cuál es tu reacción?”. La rapera respondió con indiferencia: “No tenía ni idea. Sigo adelante”.

Sin embargo, la polémica continuó escalando. Varias figuras del espectáculo —entre ellas Rosalía, Britney Spears, Billie Eilish y Christina Aguilera, todas defensoras públicas de los derechos LGBTIQ+— dejaron de seguir a Minaj en redes.

