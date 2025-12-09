La FDA de EE.UU. investiga si la vacuna de la COVID-19 está relacionada con la muerte de pacientes

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de EE.UU. investiga si las vacunas contra la COVID-19 están relacionadas con muertes de adultos reportadas en el país, como parte de una indagación más amplia relacionada con las consecuencias de las vacunas en menores.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo este martes que la FDA está llevando a cabo una investigación “exhaustiva”, en múltiples grupos de edad relacionada “sobre las muertes potencialmente relacionadas con las vacunas contra el coronavirus”, según información citada por el Washington Post.

El portavoz agregó que la FDA evalúa periódicamente la información de seguridad para actualizar el etiquetado de los productos “si así lo justifica”, tras la investigación.

Los comentarios de Nixon contrastan con la propuesta del director de la división de vacunas de la FDA, Vinay Prasad, para establecer nuevas medidas regulatorias, tras vincular sin evidencias la vacuna de la COVID-19 con la muerte de al menos diez niños.

En un memorando interno, citado por el rotativo capitalino a finales de noviembre, Prasad aseveró que una investigación de la FDA determinó que “al menos diez” de las 96 muertes infantiles notificadas entre 2021 y 2024 estaban “relacionadas” con la vacunación contra la COVID-19.

Sin embargo, en el extenso memorando Prasad no proporcionaba detalles de los niños fallecidos, como la edad o posibles condiciones de salud que hayan acelerado su muerte.

El funcionario tampoco explicó cómo se determinó el vínculo entre la vacuna y las muertes.

Prasad también omitió revelar si las vacunas implicadas pertenecían a uno o varios fabricantes.

El funcionario dijo que propondría una serie de nuevas medidas de supervisión y revisión de las vacunas, tras asegurar en el memorando que las cifras de muertes podrían ser más elevadas.

Médico alineado a Robert F. Kennedy Jr.

Prasad fue elegido en mayo pasado para dirigir el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, la división que supervisa las vacunas y los medicamentos biológicos.

El funcionario, un médico hematólogo-oncólogo especialista en el tratamiento de cánceres de la sangre, ha sido un crítico acérrimo de la respuesta del Gobierno estadounidense a la pandemia.

Prasad está alineado con la visión del secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., que recientemente instruyó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a modificar su página web para vincular la vacunación con los casos de autismo, alineándose con su ideología antivacunas de largo recorrido.