Autoridades estadounidenses aprueban uso de píldora para adelgazar de Novo Nordisk

La Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado el uso en forma de píldora del medicamento para adelgazar Wegovy de la farmacéutica Novo Nordisk, informó este martes la firma danesa.

La píldora de Wegovy es la primera terapia oral con el principio activo GLP-1 aprobada para el control del peso.

La decisión se basa en los resultados del ensayo Oasis 4, en el que las personas con obesidad que tomaron un comprimido de 25 miligramos una vez al día perdieron el 16,6 % de su peso corporal en el plazo de 64 semanas.

Esperan lanzar medicamento en enero

La reducción de peso alcanzada con la píldora es similar a la obtenida con Wegovy inyectable de 2,4 miligramos, añadió la empresa, que espera lanzar su nuevo medicamento a principios de enero y que ya envió una solicitud similar a las autoridades europeas en el segundo semestre de este año.

"La píldora está aquí. Con la aprobación de hoy de la píldora Wegovy, los pacientes tendrán una píldora práctica de una toma al día que les ayudará a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", señaló en un comunicado el presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

Las acciones de Novo Nordisk subían casi un 8 % en la bolsa de Copenhague a las 11.48 GMT de hoy.

La creciente competencia en el sector de los productos para la diabetes y la pérdida de peso en Estados Unidos habían provocado que las acciones de la firma danesa, que cambió hace unos meses su cúpula, perdieran más de la mitad de su valor en el último año.