Lo que hay que saber del ‘zar de la frontera’ Tom Homan, enviado a Minneapolis mientras crece la tensión

A medida que crece el recrudecimiento de las acciones violentas de los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza en el estado de Minnesota, también crece el miedo y la protesta de los residentes.

Las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios ha sido el más reciente detonante del hartazgo de cientos de personas que se manifiestan contra las políticas del Gobierno federal en las calles de Minneapolis, ciudad del estado donde se han registrado las mayores escenas de violencia.

En un intento por responder al escrutinio, el presidente Donald Trump envió el pasado 26 de enero a Tom Homan.

Además, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han empezado a recibir nuevas órdenes.

¿Cuáles son las nuevas directrices para los agentes migratorios?

El miércoles 28 de enero, los oficiales de esa agencia recibieron la instrucción de evitar interactuar con lo que el Gobierno de Trump llama "agitadores", mientras implementan la ofensiva migratoria del presidente, señaló una guía interna revisada por la agencia de noticias Reuters.

La nueva directriz, que ofrece el análisis más detallado hasta la fecha sobre cómo cambiarían los operativos tras dos tiroteos letales de ciudadanos estadounidenses que protestaban en Minneapolis, también ordena a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que solo se enfoquen en inmigrantes con cargos o condenas penales.

La nueva orden marcaría un cambio con respecto a las amplias redadas que han provocado reacciones negativas y desafíos legales en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses.

"NO SE COMUNIQUE NI SE INVOLUCRE CON AGITADORES (...) Esto no sirve para nada más que para agravar la situación. Nadie va a convencer al otro. La única comunicación debería ser la de los oficiales que dan órdenes", indicó un correo electrónico difundido por un alto funcionario del ICE.

¿Quién es Tom Homan, el hombre que lidera la acción de los agentes migratorios?

Homan, de 64 años, comenzó su carrera en 1984 como agente de la Patrulla Fronteriza antes de incorporarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2003, cuando se creó la agencia como parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Fue una figura relativamente discreta, pero influyente, en el control de inmigración durante la Administración de Barack Obama, al frente de la división de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, encargada de rastrear a personas con órdenes de deportación pendientes y expulsarlas del país.

A pesar del inquebrantable entusiasmo por Trump y las duras críticas al presidente Joe Biden, algunos lo consideran una voz de moderación y moderación, en comparación con algunos miembros de la Administración actual.

Homan, ampliamente asociado con las acciones de control de inmigración que separaron familias, recibió el Premio de Rango Presidencial del Gobierno de Obama en 2015 como reconocimiento a su eficacia.

¿Cómo ha justificado Homan el recrudecimiento de las políticas migratorias?

En una aparición en “Sunday Morning Futures” de Fox News en 2024, Homan prometió atacar, al menos inicialmente, a las personas que representan un riesgo para la seguridad pública y rechazó las insinuaciones de que el ejército estadounidense ayudaría a encontrar y deportar inmigrantes.

“Primero hay que concentrarse en las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, porque son lo peor de lo peor”, declaró en el programa. También afirmó que el ICE actuaría para implementar los planes de Trump de forma “humana”

"Las familias pueden ser deportadas juntas".

En otra entrevista en “60 Minutes” antes de las elecciones presidenciales de 2024, Homan calificó de “ridículas” las sugerencias de redadas masivas en barrios o de construir campamentos para detener a personas.

Cuando se le preguntó si existía alguna manera de llevar a cabo deportaciones sin separar a las familias, respondió: "Las familias pueden ser deportadas juntas".

Existen innumerables ejemplos recientes en todo el país de arrestos que no se ajustan a esas prioridades. En Minnesota, la agencia de noticias AP informó sobre cómo agentes del ICE han detenido a personas con estatus migratorio legal y sin antecedentes penales, niños y ciudadanos estadounidenses.

Homan presenta la inmigración ilegal como algo blanco o negro y no se ha disculpado por la política de Trump de perseguir a todos los que se encuentran en el país sin estatus migratorio, no solo a quienes tienen antecedentes penales, problemas de seguridad pública y quienes han cruzado la frontera recientemente.

"Si estás en el país sin documentos, deberías preocuparte", dijo en una entrevista de 2018 con The Associated Press. "Así es como debe ser. Igual que si voy a exceso de velocidad por la autopista, ¿te preocupa que me multen? Si mientes en tus impuestos, ¿te preocupa una auditoría?".

