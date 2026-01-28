Últimas Noticias
"Soy su fan número uno": Nicki Minaj elogia a Donald Trump y lo defiende de críticas durante discurso

Nicki Minaj se declara
Nicki Minaj se declara "fan número uno" de Donald Trump y lo defiende de críticas durante discurso. | Fuente: X (@NICKIMINAJ)/EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Nicki Minaj aseguró que seguirá apoyando al presidente Donald Trump a pesar de "las campañas de desprestigio" en su contra. "Lo que la gente diga no me afecta", expresó.

Nicki Minaj llenó de elogios a Donald Trump y afirmó ser “su fan número uno”. La famosa cantante de hip-hop estuvo presente este miércoles en la sesión de ‘Cumbre de Cuentas de Trump’ donde compartió el estrado al lado del presidente estadounidense.

En efecto, en un video compartido por la Casa Blanca, desde Washington, se pudo ver a la rapera de 43 años luciendo un abrigo blanco de piel mientras tomaba de la mano de Trump, quien la recibió con un cariñoso beso en la cabeza.  

“Bueno, no sé qué decir (…) Pero diré que probablemente soy el fan número uno del presidente (Donald Trump), y eso no va a cambiar”, empezó diciendo Nicki Minaj ante el aplauso del público y periodistas que tomaban fotos a ambos personajes.

Seguidamente, recalcó no tener mido a los cuestionamientos en su contra y recalcó que seguirá apoyando a Donald Trump.

“El odio, o lo que la gente diga, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más”, exclamó la también empresaria.

Del mismo modo, Nicki Minaj mencionó que Trump estaría siendo “intimidado y difamado” por lo que exhortó a sus partidarios a seguir con él como ella lo hace. 

“No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege. Amén”, enfatizó.

El presidente Donald Trump junto con la rapera Nicki Minaj este miércoles en un acto en Washington.
El presidente Donald Trump junto con la rapera Nicki Minaj este miércoles en un acto en Washington. | Fuente: EFE

Nicki Minaj resaltó su apoyo a programa económico de Donald Trump

Nicki Minaj se mostró muy entusiasta con las Cuentas Trump, un programa económico de Donald Trump el cual, de acuerdo con información de Variety, se da como "parte de una legislación de impuestos y gastos aprobada recientemente en la que el gobierno federal se ha comprometido a depositar mil dólares en cuentas de inversión para todos los niños nacidos entre 2025 y 2028".

"Las Cuentas Trump representan el verdadero significado de la solidaridad. La educación financiera temprana y el apoyo financiero para nuestros hijos les darán una gran ventaja en la vida", escribió la cantante de hip-hop días atrás en sus redes sociales anunciando su participación en el evento.

Anteriormente, Minaj había anunciado una contribución entre 150 mil y 300 mil dólares para financiar las cuentas de Donald Trump de sus fans, sin dar especificaciones sobre la manera en cómo los ayudaría "Lo hicimos bastante bien con su comunidad", señaló el mandatario norteamericano tras el discurso de Nicki este miércoles.

Nicki Minaj cerró su Instagram tras su respaldo a Donald Trump

Nicki Minaj cerró su cuenta de Instagram. Días después de su participación en el AmericaFest de Turning Point USA, realizado el domingo 21 de diciembre en Phoenix, la rapera desactivó su red social, en medio de una ola de reacciones por sus posturas políticas y comentarios recientes.

La artista fue una de las figuras invitadas al evento, donde compartió escenario con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y actual directora ejecutiva de Turning Point USA.

Durante la charla, Kirk le preguntó a Minaj qué había aprendido de la administración de Donald Trump. La rapera respondió: “Tengo el mayor respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sepa, pero le ha dado esperanza a muchísima gente: la idea de que existe la posibilidad de vencer a los malos y hacerlo con la cabeza en alto y con la integridad intacta”.

Al explicar por qué decidió apoyar a Trump, Minaj afirmó que se “cansó de ser manipulada”. Añadió: “Él ha pasado por todo lo que una persona puede vivir públicamente, teniendo que soportar mentiras constantes. No es algo gracioso hasta que estás en los zapatos de quien está siendo difamado”.

Es importante precisar que, aunque la cuenta de Instagram de Nicki Minaj permanece desactivada, su perfil en X (Ex Twitter) continúa activo.

Tags
