"Soy su fan número uno": Nicki Minaj elogia a Donald Trump y lo defiende de críticas durante discurso

Nicki Minaj llenó de elogios a Donald Trump y afirmó ser “su fan número uno”. La famosa cantante de hip-hop estuvo presente este miércoles en la sesión de ‘Cumbre de Cuentas de Trump’ donde compartió el estrado al lado del presidente estadounidense.

En efecto, en un video compartido por la Casa Blanca, desde Washington, se pudo ver a la rapera de 43 años luciendo un abrigo blanco de piel mientras tomaba de la mano de Trump, quien la recibió con un cariñoso beso en la cabeza.

“Bueno, no sé qué decir (…) Pero diré que probablemente soy el fan número uno del presidente (Donald Trump), y eso no va a cambiar”, empezó diciendo Nicki Minaj ante el aplauso del público y periodistas que tomaban fotos a ambos personajes.

Seguidamente, recalcó no tener mido a los cuestionamientos en su contra y recalcó que seguirá apoyando a Donald Trump.

“El odio, o lo que la gente diga, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más”, exclamó la también empresaria.

Del mismo modo, Nicki Minaj mencionó que Trump estaría siendo “intimidado y difamado” por lo que exhortó a sus partidarios a seguir con él como ella lo hace.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege. Amén”, enfatizó.