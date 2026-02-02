“Fuera ICE": Bad Bunny, Billie Eilish y los artistas contra las políticas migratorias de Trump en los Grammy 2026

Los Grammy 2026 se convirtieron en una de las ediciones más políticas de su historia, con artistas usando el escenario para rechazar las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

El último domingo, las estrellas más grandes de la música no solo se reunieron para celebrar la edición 68 de los Premios Grammy, sino también para alzar la voz contra las políticas migratorias del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje fue claro y repetido: “Fuera ICE”.

Desde el contundente mensaje de Bad Bunny al recibir uno de sus gramófonos dorados, pasando por las declaraciones de Billie Eilish y Gloria Estefan, hasta los constantes dardos del presentador Trevor Noah, la gala se transformó en una de las más comentadas y políticas de la historia reciente de los premios.

El rechazo de músicos y artistas no fue casual. Las redadas encabezadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han provocado protestas en varias ciudades del país. Una de las más recientes ocurrió en Mineápolis, en enero, luego de la muerte de Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, durante un operativo policial vinculado a estas acciones.

El poderoso mensaje de Bad Bunny

Uno de los pronunciamientos más directos de la noche fue el de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño subió al escenario para recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí tirar más fotos y lanzó un mensaje que desató una ovación inmediata.

“Antes de agradecerle a Dios, quiero decir: fuera ICE”, dijo en inglés. Luego añadió: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos seres humanos. Y somos estadounidenses”.

Horas más tarde, al recibir el gramófono a Álbum del Año, el artista habló en español y dedicó el premio a los migrantes: “Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su país para perseguir sus sueños. A quienes han perdido a un ser querido y aun así han seguido adelante con fuerza”.

Sus palabras tuvieron un impacto inmediato en redes sociales y entre sus colegas. Lady Gaga, visiblemente conmovida durante el discurso, comentó luego en una entrevista con Entertainment Tonight: “Lo que dijo fue increíblemente importante e inspirador. Lo que está pasando en este país es devastador, y necesitamos líderes como él que hablen por lo que es verdadero y justo”.

Billie Eilish también alza la voz

Bad Bunny no fue la única en manifestarse en los Grammy. Billie Eilish, al recibir el premio a Canción del Año por Wildflower, también dedicó parte de su discurso a la situación migratoria.

“Nadie es ilegal en tierra robada”, dijo, provocando que el auditorio se pusiera de pie. “Es difícil saber qué decir o qué hacer en este momento, pero nuestras voces importan, la gente importa. Eso es todo lo que quiero decir”, añadió, cerrando con una frase directa: "Al diablo con ICE".

Gloria Estefan y más artistas se suman

Durante el inicio de los Grammy, Gloria Estefan también se refirió al tema tras ganar Mejor Álbum Latino Tropical por Raíces. “Estoy asustada, muy preocupada”, confesó en conferencia de prensa.

“Todos queremos fronteras seguras, pero lo que está pasando no es arrestar criminales. Son personas con familias que han contribuido a este país durante décadas. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano”, afirmó.

A estas voces se sumó la cantante británica Olivia Dean, ganadora de Mejor Artista Nuevo, quien recordó su historia familiar al recibir el premio: “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí si no fuera por la valentía de esas personas que merecen ser celebradas”.

Trevor Noah enfurece a Trump

El comediante Trevor Noah, conductor de los Grammy 2026, también aprovechó la ceremonia para lanzar comentarios políticos en tono irónico. En uno de sus monólogos aseguró que Donald Trump “necesita una nueva isla desde que Epstein ya no está”, en alusión al fallecido millonario Jeffrey Epstein, acusado de múltiples delitos sexuales.

En otro momento, Noah bromeó con la ausencia de Nicki Minaj, admiradora confesa del presidente, al decir que “todavía está en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo asuntos muy importantes”.

La respuesta de Trump no tardó en llegar. A través de su perfil en Truth Social, el mandatario calificó a Noah como “patético”, “mediocre” y “sin talento”, y aseguró que está evaluando acciones legales. “Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y tonto presentador”, escribió.

Una protesta que también se vio en la alfombra

Las manifestaciones no se limitaron a los discursos. Desde temprano, la alfombra roja de los Grammy fue escenario de una protesta silenciosa: varios artistas lucieron un pin blanco con letras negras que decía “Fuera ICE”.

Entre quienes lo llevaron estuvieron el cantante canadiense Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber, Billie Eilish y Finneas, Brandi Carlile, Kehlani, Joni Mitchell, entre otros, reforzando la idea de que la música y el escenario también pueden ser espacios de protesta.

