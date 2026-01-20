Trump dice que ha perdido el respeto por Noruega desde que no recibió el Nobel de la Paz

Durante el balance de su primer año de gobierno, Trump acusó al país de “controlar” la premiación del Nobel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el Gobierno noruego no ejerce un "control tremendo" sobre el galardón.

"Perdí mucho respeto por Noruega, y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel", aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el mandatario le comunicara en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que no se sentía en "la obligación de pensar únicamente en la paz" teniendo en cuenta que el país europeo "decidió" no concederle el Nobel.

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.