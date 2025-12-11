Croacia anuncia compra de 44 tanques Leopard alemanes por 1 700 millones de euros

Croacia ha firmado la compra de 44 tanques Leopard 2 A8 de fabricación alemana por valor de 1 700 millones de euros, según anunciaron el canciller germano, Friedrich Merz, y el primer ministro del país balcánico, Andrej Plenkovic.

Según explicó Plenkovic en una rueda de prensa en Berlín, la adquisición se financiará a través del instrumento SAFE que, entre otros puntos, facilita los préstamos a los Estados miembros la compra de equipos de defensa procedente de la industria europea.

Los tanques se entregarán "en los próximos años" y forman parte de la "transición hacia la tecnología occidental" por parte de Croacia, dijo el primer ministro, que señaló que ello se corresponde a la contribución del país "a garantizar la paz en la UE".

Plenkovic recordó que la adquisición de los Leopard ya se negoció el año pasado, como parte del mecanismo de "canje circular" de ayuda militar a Ucrania, en el que Croacia entregó a ese país 60 viejos carros de combate producidos en la antigua Yugoslavia.



Cooperación con la UE

Merz, por su parte, instó a cooperar más estrechamente en el seno de la UE en lo que respecta a la armonización de sistemas militares y llamó a realizar un esfuerzo para reducir el número de sistemas en uso y, al mismo tiempo, a producir la mayor cantidad posible de unidades.

El canciller alemán también habló de las iniciativas diplomáticas en curso para poner fin a la guerra de Ucrania y reiteró que solo Kiev puede decidir qué tipo de cesiones territoriales acepta realizar y que necesita garantías de seguridad robustas de Estados Unidos y de la OTAN.

"Todo lo que afecta a los europeos necesita nuestra aprobación. Los intereses de seguridad europeos deben ser preservados, es algo que decidimos nosotros", concluyó.

Además, Merz instó a "incrementar la presión sobre Moscú" para llevar a Rusia a aceptar emprender unas "negociaciones serias" usando para ello la palanca de los activos rusos congelados en la UE, una cuestión sobre la que el canciller espera que pueda producirse una decisión positiva en el Consejo Europeo de la semana próxima en Bruselas.

