Keir Starmer contra las cuerdas: el escándalo Epstein pone en duda la continuidad del premier británico

La vivienda de Peter Mandelson, vinculado a Epstein, en Londres, Reino Unido. |
Fuente: EFE |
Fotógrafo: ANDY RAIN
Dimisiones en Downing Street debilitan la estructura política
En medio de la creciente presión, el jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, presentó su dimisión el domingo 8 de febrero, asumiendo la responsabilidad por haber aconsejado al primer ministro el nombramiento de Mandelson como embajador en Washington.
McSweeney, considerado el arquitecto de la victoria electoral laborista en 2024 y una figura clave en el entorno de Starmer, reconoció en un comunicado que la decisión fue equivocada y que había dañado al partido, al país y a la confianza en la política.
A pesar de su renuncia, McSweeney reiteró su respaldo al primer ministro, un gesto que Downing Street esperaba que contribuyera a contener la crisis. Sin embargo, el impacto político no se detuvo allí.
Este lunes 9 de febrero, también renunció el director de comunicaciones del primer ministro, Tim Allan, lo que profundizó la sensación de descomposición en el núcleo duro del Gobierno. Allan, con una extensa trayectoria como asesor político y fundador de una influyente consultora de asuntos públicos, afirmó que se retiraba para permitir la construcción de un nuevo equipo en Downing Street.
El impacto en la opinión pública
La crisis política se refleja también en los sondeos de opinión. Según una encuesta de la firma Opinium publicada por The Observer, el 55% de los británicos considera que Keir Starmer debería dimitir como primer ministro.
El dato resulta significativo si se compara con el 45% que, en abril de 2024, apoyaba la dimisión del entonces jefe del Gobierno conservador, Rishi Sunak, poco antes de la convocatoria de elecciones generales.
El estudio, realizado entre más de 2.000 adultos a comienzos de febrero, muestra además una valoración neta muy negativa del liderazgo de Starmer. En aspectos como su capacidad para “representar lo que piensa la gente” y “conectar con la gente corriente”, el primer ministro obtiene una puntuación de -44, mientras que en la percepción de si es un líder fuerte registra -40.
El caso Epstein y su efecto en el Reino Unido
La crisis que sacude al Gobierno británico no se desarrolla en el vacío. La reciente publicación de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha tenido un efecto expansivo que alcanza a distintas esferas del poder en el Reino Unido, incluida la familia real.
Según información de Reuters, el príncipe Guillermo y su esposa, Catalina, expresaron públicamente su profunda preocupación por las revelaciones contenidas en los nuevos archivos, en particular por el renovado escrutinio sobre el príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III.
Andrés había sido apartado del núcleo de la realeza tras confirmarse su estrecha relación con Epstein y llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusos sexuales cuando era menor.
Los documentos recientemente publicados sugieren que Andrés también habría compartido información oficial británica con Epstein en 2010, después de la condena del financiero, lo que ha generado nuevas preguntas sobre el uso indebido de información confidencial. La policía evalúa posibles investigaciones adicionales, lo que mantiene el escándalo en la agenda pública.
Dimitir o resistir: las opciones de Starmer
Ante este panorama, se abren distintos escenarios para el futuro inmediato del primer ministro. La opción más directa sería su dimisión, lo que activaría una elección interna para definir al nuevo liderazgo del Partido Laborista. Este proceso podría extenderse durante semanas, tiempo durante el cual Starmer probablemente permanecería en el cargo.
En caso de una renuncia inmediata, el Gabinete y los órganos de gobierno del partido podrían designar a un primer ministro interino. Entre los nombres que circulan aparece el del viceprimer ministro David Lammy, quien podría asumir de forma provisional mientras se desarrolla la contienda interna.
Las reglas del Partido Laborista establecen que los aspirantes al liderazgo deben contar con el respaldo de al menos una quinta parte del grupo parlamentario, además de apoyos de las bases locales y de organizaciones afiliadas, como sindicatos. El proceso culmina con una votación de los miembros y afiliados, mediante un sistema preferencial que exige mayoría absoluta.
Otra posibilidad es que Starmer decida resistir en el cargo y enfrentar un desafío interno. Aunque el Partido Laborista no tiene un historial de destituir a primeros ministros en ejercicio, el clima político actual no descarta un escenario de rebelión interna si la presión continúa aumentando.
Obstáculos electorales, entre los riesgos a corto plazo
Más allá de la crisis inmediata, Starmer deberá hacerle frente a una serie de pruebas políticas en las próximas semanas y meses. Las elecciones parciales previstas para el 26 de febrero en Gorton y Denton, un distrito tradicionalmente seguro para los laboristas que, esta vez, se presenta como una contienda reñida frente al avance del partido Reform UK por la derecha y de los Verdes por la izquierda.
A esto se suma el malestar interno generado por la decisión de bloquear la candidatura del alcalde de Manchester, Andy Burnham, a una elección especial, una medida que críticos interpretan como un intento de evitar el regreso a la Cámara de los Comunes de un potencial rival interno.
De cara a mayo, el Partido Laborista tendrá una serie de elecciones regionales y locales. Sectores del partido temen una posible pérdida del poder en Gales, un retroceso significativo en Escocia y malos resultados en Inglaterra, lo que podría intensificar aún más las presiones sobre el liderazgo de Starmer.