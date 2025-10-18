Israel recibe restos mortales de dos rehenes fallecidos a través de la Cruz Roja en Gaza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Israel recibió, a través de la Cruz Roja, los ataúdes con los restos mortales de dos rehenes fallecidos, que fueron entregados a una unidad conjunta del Ejército israelí y del Servicio de Seguridad Interior (ISA) dentro de la Franja de Gaza, informó este domingo la Oficina del Primer Ministro en una publicación en Telegram.

"Los restos serán trasladados a territorio israelí, donde está prevista una ceremonia militar encabezada por el rabino jefe del ejército. Luego, serán llevados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad para su identificación y análisis", expresa la información.

La entrega fue realizada por las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás) luego de la exhumación de los cuerpos en la Franja de Gaza este sábado, a las 22.00 (hora local), según un comunicado difundido por el grupo islámico.

No fueron identificados

Hamás no informó a quién pertenecen los cuerpos de los que hizo entrega y hasta ahora, los islamistas han devuelto once cuerpos.

Mientras, la oficina de prensa del primer ministro, Benjamín Netanyahu, invitó al público a "actuar con sensibilidad y esperar a la identificación oficial, que se comunicará primero a las familias de los rehenes fallecidos".

También enfatizó a que se "respete la privacidad de las familias y se abstenga de difundir rumores e información no oficial y sin verificar".

Con la entrega de estos cuerpos, que hace parte de los acuerdos tras, las negociaciones del alto el fuego, en Gaza siguen los cadáveres de 15 rehenes que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

En el mismo comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel instaron a Hamás "a cumplir el acuerdo y a tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes".