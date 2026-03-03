HBO Max y Paramount+ operarán bajo una sola plataforma tras la histórica compra de Warner Bros

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, anunció que la empresa unirá HBO Max y Paramount+ en una sola plataforma de 'streaming' tras llegar a un acuerdo para adquirir Warner Bros Discovery (WBD).

“Combinaremos las carteras de streaming de ambas compañías en una plataforma más sólida en los próximos años”, informó Ellison en una llamada con inversores.

Según el ejecutivo, Paramount+ y HBO Max -que forma parte de WBD cuentan con más de 200 millones de suscriptores y llegan a más de 100 países y territorios en todo el mundo, “lo que nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de streaming del mercado actual”.

No obstante, HBO seguirá operando de manera independiente, aclaró Ellison, que destacó el “trabajo extraordinario” de Casey Bloys, su director ejecutivo.

Paramount oficializó la compra de Warner Bros

Paramount Skydcance y Warner Bros. Discovery firmaron el pasado viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares.

Los términos del acuerdo incluyen una suma de 31 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

Se espera que la votación de este acuerdo se efectúe a principios de la primavera de 2026. En caso de no haberse cerrado antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una comisión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre (medida diariamente) hasta el cierre, precisó la compañía.

El pasado jueves, Netflix se retiró de la puja por adquirir WBD tras una nueva oferta presentada esta semana por Paramount.

El acuerdo de Paramount respondía al que realizó Netflix el pasado diciembre, como parte de una alianza preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.