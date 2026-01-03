EE.UU. capturó a Nicolás Maduro tras operativo militar en Venezuela: estas son las reacciones de los líderes mundiales

Este sábado, 3 de enero, el mundo amaneció con la noticia del ataque de EE.UU. a la capital de Venezuela, Caracas, que culminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, tal como informó el mandatario Donald Trump.

Conocida la noticia, diversos líderes mundiales se han pronunciado, ya sea a través de comunicados oficiales o con mensajes en sus redes sociales.

Pronunciamientos desde Latinoamérica

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó las "acciones militares" de EE.UU. realizados en Venezuela e hizo un llamado "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", mencionó Boric.

Por su lado, Gustavo Petro, mandatario de Colombia, señaló que su gobierno "rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina".

"Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas", expresó.

En tanto, Javier Milei, presidente de Argentina, emitió un breve mensaje en sus redes sociales con la frase "La Libertad Avanza", junto con un video hablando sobre la situación de Venezuela.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

A través de su cuenta de X, el mandatario cubano tildó de "terrorismo de Estado" el ataque ordenado por la administración de Donald Trump.

La Cancillería de México, a través de un comunicado, "condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" de EE.UU. en Venezuela "en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

"México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", expresó la cancillería mexicana en un comunicado.

En ese sentido, hizo un llamado de diálogo y la negociación son las "únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes" e instó a la ONU a actuar de inmediato sobre el hecho "conforme al derecho internacional".

Pronunciamientos internacionales

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que su gobierno "está haciendo un seguimiento exhaustivo" tras lo ocurrido en Venezuela.

"Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad", agregó Sánchez, quien pidió respetar "el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, hizo un llamado "a la moderación" tras el ataque de EE.UU. en Venezuela.

Añadió que mantuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y con el embajador de la UE en Caracas. "La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", dijo Kallas.

Agregó que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas" y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán describió los ataques estadounidenses "como una agresión contra un Estado soberano" y sostuvo que Venezuela tiene el derecho "inherente" a defender su soberanía nacional.

Moscú exige conocer el paradero de Maduro

Moscú criticó la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.

Además, exigieron que se aclare el paradero de Nicolás Maduro, y su mujer, que fueron sacados del país "por la fuerza" y como consecuencia de "la agresión estadounidense".

La nota de la cancillería rusa agregó que "en caso de ser verdad" el hecho, constituye una "violación inaceptable" de la soberanía de un Estado independiente.

En esa línea, Bielorrusia se sumó a la condena manifestada por Rusia y advirtió que la situación puede convertirse en el "segundo Vietnam" para Washington.

"El presidente de Bielorrusia (Alexandr Lukashenko) condena categóricamente el acto de agresión estadounidense contra Venezuela", asegura la portavoz presidencial, Natalia Eismont, citada por la agencia estatal BELTA.