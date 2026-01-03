Frontera entre Perú y Ecuador se mantiene en calma pese a incertidumbre por situación política en Venezuela

La localidad fronteriza de Aguas Verdes, en Tumbes, mantiene total normalidad pese a la tensión generada por la crisis política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El tránsito en la frontera entre Perú y Ecuador se desarrolla con regularidad y, en su mayoría, los ciudadanos que cruzan son ecuatorianos, según el corresponsal de RPP en la región.

No se ha registrado presencia masiva de venezolanos intentando ingresar o salir, apuntó nuestro periodista.

En Aguas Verdes, las actividades comerciales continúan con normalidad. La ciudad concentra un importante número de trabajadores que siguen laborando sin interrupciones.

RPP conversó con ciudadanos venezolanos que residen en la zona norte del país, quienes manifestaron preocupación y temor ante la incertidumbre. Algunos de ellos llevan más de 10 años viviendo en Perú, mientras que otros recién tienen pocos meses en territorio peruano.

Indicaron que, por ahora, esperarán el desarrollo de los acontecimientos debido a que temen por la seguridad de sus familias.

Varios migrantes también señalaron que aún no han logrado comunicarse con sus seres queridos en Venezuela. Hasta el momento, en la ciudad de Tumbes no se ha registrado pronunciamiento de representantes o dirigentes de asociaciones de ciudadanos venezolanos.

José Jerí brindará facilidades a venezolanos para que regresen a su país

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció en sus redes sociales luego de la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tras un operativo ejecutado por Estados Unidos en Venezuela.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario peruano expresó que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad” y que, desde este sábado, 3 de enero, “muchas familias podrán reencontrarse en su país“.

En esa línea, sostuvo que el Perú brindará “facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria”.

“Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad (...) De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos“, expresó.

