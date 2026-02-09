Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 9 de febrero del 2026?

Conoce el precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 9 de febrero
Fuente: Unplash
Conoce cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo el lunes 9 de febrero.

Al inicio de la semana, se mantiene la tendencia al alza del dólar oficial en Venezuela, recrudeciendo la complicada situación económica que vive el país. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 9 de febrero, la cotización del dólar BCV es de 382,63180000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se cotiza la divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.

 

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 9 de febrero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 382,63180000 bolívares digitales en la apertura del 9 de febrero.

Dólar BCV al 9 de febrero del 2026
Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 9 de febrero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 5 de febrero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 550,00 bolívares digitales la venta.

Venezuela aumenta su producción de petróleo y recibirá visita de secretario de Energía de EE.UU.

La petrolera PDSVA empieza el plan para revertir el recorte de producción en sus campos y empresas mixtas en la Faja del Orinoco, la principal región petrolera del país. En ese sentido, medios venezolanos reportaron, según fuentes de las operaciones, que el impulso del bombeo nacional les ha permitido aproximarse a la producción de un millón de barriles por día.

Sumado a ello, se prevé una importante visita del secretario de Energía en EE.UU., Chris Wright, para sostener una reunión con la presidenta interina Delcy Rodríguez y autoridades del sector petrolero

En diálogo con el medio Político, Wright reveló que visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país. “"PDVSA era una empresa de petróleo y gas altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y ha dejado de serlo desde hace bastante tiempo".

Dólar BCV precio del dólar en Venezuela Venezuela dólar paralelo

