Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 9 de febrero del 2026?

Dólar BCV al 9 de febrero del 2026 | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 9 de febrero del 2026?

Por su parte, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 5 de febrero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 550,00 bolívares digitales la venta.

Venezuela aumenta su producción de petróleo y recibirá visita de secretario de Energía de EE.UU.

La petrolera PDSVA empieza el plan para revertir el recorte de producción en sus campos y empresas mixtas en la Faja del Orinoco, la principal región petrolera del país. En ese sentido, medios venezolanos reportaron, según fuentes de las operaciones, que el impulso del bombeo nacional les ha permitido aproximarse a la producción de un millón de barriles por día.

Sumado a ello, se prevé una importante visita del secretario de Energía en EE.UU., Chris Wright, para sostener una reunión con la presidenta interina Delcy Rodríguez y autoridades del sector petrolero

En diálogo con el medio Político, Wright reveló que visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país. “"PDVSA era una empresa de petróleo y gas altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y ha dejado de serlo desde hace bastante tiempo".