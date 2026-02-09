Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 9 de febrero del 2026?

Al inicio de la semana, se mantiene la tendencia al alza del dólar oficial en Venezuela, recrudeciendo la complicada situación económica que vive el país. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 9 de febrero, la cotización del dólar BCV es de 382,63180000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se cotiza la divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 9 de febrero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 382,63180000 bolívares digitales en la apertura del 9 de febrero.