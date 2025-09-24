Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 24 de septiembre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday este miércoles 24 de septiembre.

La depreciación del bolívar digital en Venezuela continúa, lo cual ha provocado que sea menos competitiva a nivel internacional. ¿En cuánto cotiza el precio del dólar en Venezuela hoy? Este 24 de septiembre, la cotización del dólar BCV es de 169,97610000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 24 de septiembre?

El Banco Central de Venezuela posee la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 169,97610000 bolívares digitales al 24 de septiembre.

Precio del dólar BCV hoy 24 de septiembre | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, miércoles 24 de septiembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, martes 23 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, miércoles 24 de septiembre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,37 bolívares digitales este martes 23 de septiembre.

Maduro alista un estado de conmoción en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro informó el último martes que el Gobierno de Venezuela evalúa imponer un estado de conmoción exterior, ello tras “las agresiones de Estados Unidos”. Respaldándose en el artículo 338 de la constitución bolivariana, su uso se justificaría cuando un conflicto “ponga en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones”.