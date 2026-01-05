Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 5 de enero del 2026?

Conoce cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo durante la apertura del 5 de enero del 2026.

En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela continúa al alza el 2026. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 5 de enero, la cotización del dólar BCV es de 304,67960000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 5 de enero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 304,67960000 bolívares digitales en la apertura del 5 de enero.