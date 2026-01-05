Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 5 de enero del 2026?

El precio del dólar BCV y paralelo en Venezuela hoy 5 de enero
El precio del dólar BCV y paralelo en Venezuela hoy 5 de enero
por Redacción RPP

Conoce cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo durante la apertura del 5 de enero del 2026.

En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela continúa al alza el 2026.  ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 5 de enero, la cotización del dólar BCV es de 304,67960000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 5 de enero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 304,67960000 bolívares digitales en la apertura del 5 de enero.

Dólar BCV hoy el 5 de enero del 2026
Dólar BCV hoy el 5 de enero del 2026

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 5 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 5 de enero del 2026, el dólar paralelo superó la barrera de los 560 bolívares digitales.

Congelas activos de Nicolás Maduro en Suiza

El Gobierno suizo dio a conocer este lunes que decidió congelar todos los activos de Nicolás Maduro -capturado el sábado por el Gobierno de Estados Unidos- y de diferentes personas vinculadas a él. Dicha decisión se basa a fin de evitar la transferencia de “bienes adquiridos ilícitamente” fuera del país.

“La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, indicó el Consejo Federal suizo.

Dólar BCV precio del dólar en Venezuela Venezuela DolarToday

