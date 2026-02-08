Huancavelica: dos trabajadores fallecieron en mina Cobriza y familiares denunciaron falta de seguridad

Un tercer trabajador, Víctor Vargas, logró sobrevivir al siniestro y se encuentra bajo monitoreo médico.

Un accidente en la unidad minera Cobriza, ubicada en el distrito de San Pedro de Coris, en la región de Huancavelica, ocasionó la muerte de dos trabajadores en un socavón de la zona 5-100.



Las víctimas han sido identificadas como Javier del Castillo Inga y Rubén Acuña Ruiz, mientras que un tercer colaborador, Víctor Vargas, logró sobrevivir al siniestro y se encuentra bajo monitoreo médico.



La familia de Rubén Acuña Ruiz ha exigido una investigación profunda sobre las causas del deceso. Acuña, quien contaba con más de 30 años de servicio y tenía planeado jubilarse en julio de este año, falleció por asfixia mecánica, según revelaron los resultados de la necropsia, los cuales no mencionan la presencia de elementos químicos.



Los deudos denunciaron que las condiciones de seguridad en el nivel donde ocurrió el accidente no eran las adecuadas para las labores asignadas. Según sus declaraciones, aunque contaban con equipos de trabajo, estos no recibían el mantenimiento necesario para garantizar la integridad de los operarios.



Por su parte, la empresa minera Operadores Concentrados Peruanos S.A.C. emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida de sus colaboradores y aseguró haber iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos.



Este trágico evento marca el segundo accidente registrado en la misma unidad minera en lo que va del mes de febrero. El pasado 1 de febrero, otro trabajador resultó gravemente herido y permanece en estado crítico.