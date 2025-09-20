Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Volodímir Zelenski confirma que se reunirá la semana que viene con Trump en Nueva York

Volodímir Zelenski indicó que en la reunión con Trump abordarán las garantías de seguridad de Kiev, en medio de la invasión rusa.
Volodímir Zelenski indicó que en la reunión con Trump abordarán las garantías de seguridad de Kiev, en medio de la invasión rusa. | Fuente: Europa Press
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

El presidente de Ucrania ha confirmado este sábado que mantendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado este sábado que mantendrá una reunión la semana que viene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, antes de afirmar que durante la misma abordarán las garantías de seguridad de Kiev, en medio de la invasión rusa.

"Hemos preparado la base para las garantías de seguridad que Europa está preparada para adoptar, teniendo en cuenta que Estados Unidos estará allí", ha señalado. "El primer ministro de Reino Unido (Keir Starmer) se reunió (esta semana) con el presidente de Estados Unidos y se acordó que discutamos los asuntos relevantes en nuestra reunión bilateral en Nueva York", ha manifestado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya adelantó el lunes que Trump se reuniría "probablemente" la semana que viene con Zelenski, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenski ha insistido este sábado en la necesidad de que estas garantías de seguridad sean pactadas antes del final de la guerra. "Puede pasar que no haya un documento final sobre el fin de la guerra. Por eso hay gente, como por ejemplo el presidente de Francia (Emmanuel Macron), que dice que las garantías de seguridad no deben esperar al fin de la guerra", ha explicado.

"Estoy de acuerdo con él en que, por ejemplo, un alto al fuego es suficiente para dar garantías de seguridad. No podemos perder tiempo y esperar a un acuerdo claro sobre el fin de la guerra. Las garantías de seguridad son necesarias antes", ha subrayado, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sobre drones rusos

Por otra parte, ha afirmado que los países europeos deben alcanzar "una decisión conjunta" sobre el derribo de drones rusos que penetren en sus territorios. "Tenemos una defensa aérea. Derribamos todo lo que vuele hacia nosotros y que vuele hacia Polonia, y Polonia derriba también con sus aviones todo lo que vuele hacia ellos y hacia nosotros", ha argumentado.

Zelenski ha desvelado además la decisión de las autoridades de Ucrania de crear una unidad de tropas de asalto para hacer frente a la invasión rusa. "Tenemos batallones de asalto, regimientos que darán buenos resultados en 2025. Hemos decidido que tenemos que entrar en la arena legal. Los rusos decidieron hacer lo mismo. Ahora crearemos tropas de asalto separadas. La decisión está tomada", ha zanjado.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Volodímir Zelenski Donald Trump Ucrania Rusia EEUU Estados Unidos

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA