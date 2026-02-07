"Solo demuestra la bajeza moral de esos partidos": Mario Vizcarra cuestionó a País para Todos por caso de la franja electoral

El candidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció sobre la reciente decisión del partido País para Todos de desistir del uso de la franja electoral, tras la controversia generada por un presunto direccionamiento irregular de recursos hacia el canal Nativa, a fin de que este difundiera propaganda proselitista a cambio de una comisión del 15 %.

Al respecto, Vizcarra sostuvo que los “malos manejos” atribuidos a otras agrupaciones políticas no implican que Perú Primero deba adoptar la misma decisión de renunciar al financiamiento público, la cual calificó como un intento de “lavarse las manos”.

“Nosotros somos un partido joven, tenemos mucho menos presupuesto que el resto de los partidos”, manifestó desde Moquegua, donde participaba en una caravana y se dirigía a un mitin.

Asimismo, señaló que estos presuntos hechos evidencian una “bajeza moral” en algunos partidos.

“Están demostrando que son unos rateros, no han llegado siquiera al poder y ya están en contubernios los mafiosos. Eso no nos interesa, solo demuestra la bajeza moral de esos partidos”, aseguró.

Sobre la posibilidad de devolver recursos de la franja electoral, el candidato presidencial reafirmó su compromiso con el cumplimento de la ley.

“Si la ley lo dice, estamos dispuestos. Todos somos cumplidores de la ley, pero no porque otros delinquen, nosotros vamos a hacer lo mismo, de ninguna manera”, expresó.