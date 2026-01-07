Iniciado el proceso contra Nicolás Maduro en EE.UU., se abre “una puerta de negociación”, según abogado venezolano

Juan Carlos Torres Pabon estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Foto: Europa Press / Video: RPP

El pasado lunes, 5 de enero, se realizó en Nueva York la primera audiencia del proceso contra el líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, procesados por diversos cargos.

En su alocución ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años; Maduro se declaró “inocente” de los cargos imputados y se autodefinió como “un hombre decente”.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, afirmó ante el tribunal.

El inicio del juicio contra Maduro y su esposa abre la posibilidad de proceso de negociación, teniendo en cuenta que la próxima audiencia se realizará el próximo 17 de marzo; señaló en Ampliación de Noticias el abogado venezolano Juan Carlos Torres Pabon.

“Aquí se abre una puerta de negociación, porque Estados Unidos necesita información adicional de primera mano, para poder desmembrar esa estructura criminal que existe tanto por el tráfico de drogas como por la permisibilidad para el desarrollar o para permitir en el territorio el resguardo, entrenamiento, de grupos terroristas”, manifestó el experto.

Para el abogado, las negociaciones podrían incluir rebajas de condenas, siempre y cuando la información que entregue el líder chavista sea “contundente para poder seguir enjuiciando”.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Maduro y Flores, procesados

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron el lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas, en un operativo de las fuerzas estadounidenses y trasladados a Estados Unidos para ser juzgados.

La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

