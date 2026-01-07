¿Es viable la instalación de un corredor humanitario para los migrantes venezolanos? Especialistas responden

Ciudadanos se congregaron en varios puntos de Lima tras la captura de Nicolás Maduro. | Fuente: EFE

Este miércoles, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mantendrá una reunión con el mandatario peruano, José Jerí, desde las 11:45 a.m. en Palacio de Gobierno.

Antes de su llegada a nuestro país, Kast afirmó que emprenderá acciones para “habilitar” un corredor humanitario, a fin de facilitar el regreso de migrantes venezolanos a su país de origen. Según precisó, previamente, ha conversado sobre este tema con el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, en su visita a Quito en diciembre pasado. Pero, ¿es viable su propuesta?

RPP conversó con el internacionalista chileno, Carlos Escaffi, y el exministro del interior, José Luis Pérez Guadalupe, para analizar la propuesta del corredor humanitario del presidente electo de Chile.

Al respecto, Carlos Escaffi señaló que la posibilidad de instalar un corredor humanitario que parta desde Chile y atraviese Perú, Ecuador y Colombia hasta Venezuela es “innegable”, pese a que algunos especialistas señalen que este tendría “una serie de complejidades”.

“La viabilidad logística es compleja, pero hay que primero tener las voluntades claras en este caso de los jefes de Estado de cómo finalmente podría generarse una invitación [para] que sea de manera natural, porque las salidas que hemos tenido de Chile en este minuto no son obligadas. El migrante que está decidiendo salir lo hace por voluntad propia, no por presión, no por persecución”, señaló.

Asimismo, al ser consultado sobre si el Gobierno venezolano estaría dispuesto a recibir a los migrantes venezolanos, teniendo en cuenta que el corredor humanitario debe tener un punto de partida y un lugar de destino, el especialista consideró que en estos momentos “la puerta está entreabierta”.

“Le aseguro que van a ser estas gestiones que se están desarrollando. La presión internacional. Los últimos hechos que hemos tenido a la vista, por ejemplo, en Chile, lo que está pasando es que muchos, no solamente en Chile, la presencia de esta diáspora venezolana en el mundo está finalmente optando y mirando retornar a su país de origen, a Venezuela”, acotó.

Por su parte, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que “siempre pensó” en la posibilidad de instalar un “corredor”, pero “para presos venezolanos de Chile y Perú”.

“Es otro tema si los van a recibir en Venezuela o no. [Yo lo pensé en el caso de] delitos leves, [presos] que ya están para salir. Es decir, te vas porque ya cumpliste. […] Yo lo pensé, pero solamente para presos. Entonces ahí se hace una gran caravana de ambos países te los puede llevar”, indicó.

Sin embargo, el exministro del Interior consideró que instalar un “corredor para migrantes en general”, sería “logísticamente muy problemático”.

“No estamos hablando de miles como en el caso de los presos. Estamos hablando de decenas de miles y entonces eso logísticamente se hace bien problemático. No es imposible, pero bien improbable”, sostuvo.

¿Disminuirá la delincuencia en Perú con la salida de los venezolanos?

José Luis Pérez Guadalupe, quien estuvo en Chile durante las elecciones generales del año pasado, también señaló que los venezolanos a los que consultó durante su estancia en el país le indicaron que el 80 % se regresaría “mañana, pasado mañana o esperando un tiempo a que” la situación “se ordene”, tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos para ser juzgado por la justicia norteamericana.

Asimismo, el exministro del Interior dijo que la eventual salida de los delincuentes venezolanos no reducirá la criminalidad, ya que ahora los delitos son perpetrados por organizaciones integradas por peruanos.

“Ya estamos vacunados, lamentablemente, ya estamos inoculados y ya copiaron el modelito. Entonces repito, se van mañana, no va a cambiar mucho, y menos ahora con este gobierno, no va a cambiar mucho el avance de la criminalidad. Va a seguir avanzando, lamentablemente. […] Se van los venezolanos, la delincuencia va a seguir en Chile”, sostuvo.

