“Gracias por tanto amor”: Hombres G envía emotivo mensaje tras agotar entradas para su concierto en el Estadio Nacional

“¡Gracias!”, fue la primera reacción de Hombres G tras confirmarse el sold out de su próximo concierto en Lima. En cuestión de horas, el show programado para el jueves 29 de octubre colgó el cartel de entradas agotadas en Teleticket, reafirmando el fuerte vínculo que la banda icónica mantiene con el público peruano.

Con este nuevo lleno total, el grupo suma otra hazaña en el Estadio Nacional, recinto que ya ha colmado en anteriores visitas y que volverá a vibrar con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida.

La icónica banda de rock en español celebrará así más de cuatro décadas de trayectoria con un espectáculo que promete repasar sus himnos generacionales como Devuélveme a mi chica, Te quiero, Sufre mamón, Venezia, Visite nuestro bar y Temblando, además de nuevas canciones y varias sorpresas.

Hombres G logra sold out en Lima

El pasado 29 de enero, la productora Masterlive Perú anunció oficialmente el regreso de Hombres G a la capital. La preventa comenzó el 4 de febrero a las 10 a.m. y se agotó rápidamente debido a la alta demanda. Poco después se habilitó la venta general y, al día siguiente, ya no quedaban boletos disponibles.

“Gracias Lima por tanto amor. Nos vemos muy pronto por Perú para llevarles la música de hoy y de todos los tiempos”, señalaron los integrantes de la banda, que actualmente continúan con su gira por Europa.

El tour también sirve como plataforma para promocionar el documental que lleva el mismo nombre de la gira, convirtiendo cada presentación en una celebración del rock pop en español que marcó a varias generaciones.

Algunas de las canciones más conocidas de Hombres G incluyen 'Devuélveme a mi chica' y 'El ataque de las chicas cocodrilo'.Fuente: Instagram: @hombresgoficial

Hombres G, íconos del rock pop en español

Con una discografía de trece álbumes de estudio y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Hombres G se fundó en 1982 en Madrid con David Summers como vocalista y bajista, Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita en las guitarras y Javier Molina en la batería. Durante los años 80, el grupo se popularizó en España y pronto su música cruzó fronteras, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas del rock en español.

La historia de la banda empezó con una casualidad: David y Javier se conocieron mientras trabajaban como extras en un programa infantil. La amistad y el interés por la música los llevaron a grabar un EP de cuatro canciones con el sello Lollipop y, en 1985, firmaron con Producciones Twins para lanzar su primer álbum, Hombres G, que incluyó el éxito Devuélveme a mi chica.

Ese álbum debut, que contenía también otro de sus clásicos Venezia, catapultó a Hombres G al estrellato. En 1986 lanzaron La cagaste... Burt Lancaster, que incluyó canciones como Marta tiene un marcapasos y El ataque de las chicas cocodrilo, consolidando su éxito en España y Latinoamérica. Desde entonces, el grupo ha lanzado trece álbumes de estudio y ha sido protagonista de siete libros y tres películas: Sufre Mamón (1987) y Suéltate el pelo (1988).

