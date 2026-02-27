Roberto Chiabra dice que el crimen organizado busca capturar el poder y el Estado: "Es un tema de plata, no de ideología"

El candidato presidencial por la Alianza Unidad Nacional, Roberto Chiabra, advirtió que el principal objetivo de las mafias que operan en el país es infiltrarse en las instituciones.

El general en situación de retiro enfatizó que la ola delincuencial ha rebasado el concepto de seguridad ciudadana para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional y transnacional.

Chiabra identificó al enemigo del país en tres frentes: la delincuencia común, las bandas criminales y el crimen organizado transnacional, este último sostenido por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Al respecto, el candidato subrayó que el fin supremo de estas organizaciones es el control territorial e institucional.

"¿Qué es lo que buscan estos tres? Capturar el poder, capturar el Estado (...). Este es un tema de plata. No es Sendero (Luminoso), que era un tema de ideología", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Ante ello, planteó que el Comando Conjunto asuma un rol protagónico mediante un planeamiento centralizado de las operaciones, pero con una ejecución descentralizada que se adapte a la realidad de cada región, descartando aplicar los mismos métodos antisubversivos de los años 90.

Crisis del sistema penitenciario

Como parte de su estrategia de seguridad, Chiabra alertó sobre una inminente crisis humanitaria en el sur del país. Advirtió que el nuevo gobierno chileno ha prometido expulsar a los inmigrantes ilegales, quienes buscarán ingresar al Perú por Tacna. Criticó que actualmente el Estado peruano simule tener el control fronterizo instalando campamentos básicos, y propuso el uso intensivo de tecnología, como drones y cámaras infrarrojas.

Respecto al sistema penitenciario, planteó medidas drásticas para evitar que las extorsiones se sigan dirigiendo desde el interior de los penales. Su propuesta incluye incomunicar totalmente a los reos usando exclusivamente locutorios cerrados que separen al interno del visitante, además de prohibir el ingreso de comida y ropa, señalando que son las vías por donde se camuflan los teléfonos celulares.

Propuestas para los 100 primeros días

En otro momento, el candidato abordó lo que sería el inicio de su eventual mandato. Hizo un llamado al realismo frente a las promesas de campaña y recordó que el próximo gobierno asumirá en un año atípico y con un presupuesto ya en marcha.

"No es que yo voy a entrar, como dicen algunos, y voy a solucionar la seguridad en tres meses", advirtió Chiabra.

Al respecto, detalló que las verdaderas prioridades de los primeros 100 días deben ser garantizar el presupuesto para las elecciones regionales y municipales de octubre, dar confianza a los inversores para evitar la paralización económica y enfrentar los estragos climáticos.

Sobre este último punto, cuestionó la falta de una cultura de prevención en el Estado frente a fenómenos como El Niño y criticó que se asignen recursos con criterios políticos en lugar de técnicos. Para centralizar la respuesta a las emergencias, reiteró su propuesta de crear el Ministerio de Gestión de Riesgos y Medio Ambiente, evitando delegar grandes obras de reconstrucción a municipios que carecen de capacidad técnica.