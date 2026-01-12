Los Ángeles Azules en Lima: la banda mexicana regresa con un esperado concierto en Costa 21

Los Ángeles Azules, una de las bandas más influyentes de la cumbia a nivel mundial, confirman su regreso a Lima para un esperado concierto. Será una noche dedicada al baile, la nostalgia y esos clásicos que han acompañado celebraciones, amores y recuerdos en toda Latinoamérica. El evento cuenta con el auspicio de Radio MegaMix.

La cita marca la tercera visita del grupo mexicano al Perú. Su debut en Lima se dio en junio de 2022, como parte de la celebración por sus 40 años de trayectoria. Dos años después, en julio de 2024, regresaron para encender las Fiestas Patrias y extender su gira por ciudades como Cusco, Tacna y Arequipa, reafirmando el fuerte vínculo que mantienen con el público peruano.

Los Ángeles Azules en LimaFuente: Instagram: @angelesazulesmx

¿Cuándo y dónde será el concierto de Los Ángeles Azules en Lima?

El concierto se realizará el jueves 8 de mayo en Costa 21, uno de los principales escenarios para espectáculos en la capital. La presentación promete convertirse en una auténtica fiesta colectiva, donde la alegría, la cercanía con el público y la energía contagiante de la cumbia volverán a demostrar porqué Los Ángeles Azules siguen vigentes y conectados con distintas generaciones.

Los Ángeles Azules en LimaFuente: Instagram: @angelesazulesmx

Entradas para ver a Los Ángeles Azules en Lima

La preventa de entradas estará disponible a través de Teleticket con tarjetas Interbank los días viernes 16 y sábado 17 de enero, desde las 10 a. m., con hasta 15% de descuento. La venta general se habilitará el domingo 18 de enero, también desde las 10 a. m.

Los Ángeles Azules en LimaFuente: Instagram: @angelesazulesmx

¿Quiénes son Los Ángeles Azules?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Los Ángeles Azules se consolidaron como referentes indiscutibles de la cumbia. Su sonido, inconfundible y profundamente popular, convirtió a la banda mexicana en una de las propuestas más sólidas y reconocibles de la música latina a nivel global.

Canciones como Cómo te voy a olvidar, El listón de tu pelo, La hice llorar, Mi niña mujer y 17 años siguen sonando en radios, fiestas, playlists digitales y reuniones familiares, manteniendo viva una conexión emocional que se renueva con el paso del tiempo y atraviesa generaciones.

En los últimos años, la banda también supo dialogar con nuevas audiencias a través de colaboraciones con artistas del pop, la música urbana y otros géneros. Entre ellas destacan trabajos junto a Natalia Lafourcade, Ha*Ash, Nicki Nicole, Natti Natasha, Ángela Aguilar y Belinda, una apertura creativa que les permitió expandir su alcance sin perder la esencia que los define.

