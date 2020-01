"The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972). Bowie fue un artista capaz de crear nuevas identidades. Un desfile de máscaras cuya cima llega con Ziggy Stardust, personaje de este álbum conceptual con marcadas influencias del glam-rock. Sus clásicos "Starman", "Five Years", "Soul Love", entre otros, lograron elevarlo a estrella pop.