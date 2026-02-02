Grammy 2026: Bad Bunny y Kendrick Lamar dominaron una noche histórica para la música latina y el rap

Los Grammy 2026 dejaron actuaciones memorables, discursos políticos, regresos inesperados y consagraciones históricas en una noche dominada por Kendrick Lamar.

La edición 68 de los Premios Grammy fue una noche de celebraciones, sorpresas y momentos que ya forman parte de la historia de la música. Desde el dominio absoluto de Kendrick Lamar, pasando por regresos inesperados como el de Justin Bieber, hasta un cierre histórico encabezado por Bad Bunny, la gala combinó espectáculo, emoción y mensaje político en partes iguales.

Kendrick Lamar domina la noche

Lamar llegó como uno de los favoritos y no decepcionó. El rapero se llevó cinco de los nueve premios por los que competía, incluyendo Mejor Álbum de Rap, Mejor Canción de Rap, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Interpretación de Rap Melódico y Grabación del Año por Luther, junto a SZA.

“El hip hop siempre estará aquí”, dijo al recibir su primer gramófono de la noche. Con este resultado, el artista estadounidense alcanzó 27 premios Grammy en total, convirtiéndose en el rapero más premiado en la historia y superando a Jay-Z, que ostentaba el récord con 25.

Bad Bunny no se queda atrás

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo como Bad Bunny, ganó Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global y, finalmente, uno de los premios más importantes de la noche: Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos.

Visiblemente emocionado, se tomó unos segundos antes de hablar: “Puerto Rico, no existe nada que no podamos lograr". Continuó diciendo: "Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su país para perseguir sus sueños”.

Minutos antes, al recibir el gramófono de Música Urbana de manos de Karol G, el cantante lanzó un potente mensaje político:

“Antes de agradecerle a Dios, quiero decir: ICE fuera”. Sus palabras provocaron una ovación de pie. “No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos”, añadió.

Con este triunfo, Bad Bunny se convirtió en el segundo latinoamericano en ganar Álbum del Año en la historia de los Grammy. El último había sido Santana, en el año 2000, gracias a Supernatural. Además, Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primer álbum completamente en español en obtener este premio.

Más ganadores en pop, rock y alternativo

En el R&B, Leon Thomas fue una de las grandes revelaciones al ganar Mejor Álbum de R&B por MUTT y Mejor Interpretación de R&B Tradicional, consolidando su ascenso en el género.

La sorpresa en el pop llegó con Lola Young, quien se impuso en Mejor Interpretación Pop Solista con Messy. Lady Gaga confirmó su regreso triunfal: MAYHEM ganó Mejor Álbum de Pop Vocal, Abracadabra se llevó Mejor Grabación de Pop Dance, y la artista protagonizó una de las presentaciones más explosivas de la noche.

Tras una temporada de premios complicada para Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo lograron su momento de reivindicación al ganar Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo por Defying Gravity.

En los géneros alternativos, Turnstile fue el gran protagonista al llevarse Mejor Interpretación de Metal, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock. Por su parte, The Cure reafirmó su estatus legendario al ganar Mejor Interpretación y Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World.

Al recibir Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish también apuntó contra el Servicio de Inmigración de Estados Unidos: “Nadie es ilegal en tierra robada. Nuestras voces importan, la gente importa. Que se pudra ICE”.

Recordando a grandes leyendas

El segmento In Memoriam fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Reba McEntire abrió el homenaje interpretando Trailblazer junto a Brandy Clark y Lukas Nelson.

Más adelante, Post Malone, acompañado por Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt, rindió tributo a Ozzy Osbourne con una potente versión de War Pigs, de Black Sabbath.

También hubo homenajes a D’Angelo, Roberta Flack y otras figuras clave, con presentaciones de Lauryn Hill, John Legend, Chaka Khan y Wyclef Jean.

Una gala llena de momentos virales

Uno de los segmentos más comentados fue el intercambio improvisado entre el anfitrión Trevor Noah, quien condujo la gala por sexta y última vez, y Bad Bunny, con bromas sobre Puerto Rico y su imposibilidad contractual de cantar en los Grammy. Aun así, el artista terminó uniéndose a Noah para una versión improvisada de Debí Tirar Más Fotos.

Otro momento para el recuerdo fue el regreso de Justin Bieber, quien volvió al escenario de los Grammy tras cuatro años con una interpretación íntima de Yukon, cantando en bóxer, mientras Hailey Bieber lo aplaudía desde el público.

Así, con consagraciones históricas, discursos potentes y momentos virales, los Grammy 2026 cerraron como una de las ceremonias más intensas, diversas y memorables de los últimos años.

