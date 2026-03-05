Últimas Noticias
Libido y Los Saicos, entre las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, según Billboard Latinoamérica

Billboad Latinoamérica reconoció a dos bandas peruanas en su lista.
Brenda García Retamal

·

La revista Billboard Latinoamérica incluyó a dos agrupaciones peruanas en su listado de los 50 grupos más influyentes del género en toda la historia.

La revista Billboard Latinoamérica publicó su lista de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, un ranking elaborado por su equipo editorial que reconoce a los grupos más influyentes del género por su impacto cultural, legado musical e innovación sonora. 

En esta selección aparecen dos agrupaciones peruanas: Libido y Los Saicos, destacando el aporte del Perú al desarrollo del rock latinoamericano. Según la publicación, el rock en español se ha construido a partir de la mezcla de estilos, identidades y movimientos culturales que han surgido en diferentes países de la región. 

Los Saicos (puesto 25)

Considerada una banda pionera del rock garage y del sonido que más tarde se asociaría con el punk, su estilo rebelde y adelantado para su época dejó una huella duradera en la historia del rock latino.

Integrado por Erwin Flores, Rolando "El Chino" Carpio, César "Papi" Castrillón y Francisco "Pancho" Guevara “capturaron el espíritu de rebeldía adolescente de la época, simbolizando la rebelión de su generación. Como pioneros del sonido punk, su estilo innovador y audaz y sus letras incendiarias se adelantaron a su tiempo, dejando un legado perdurable de importancia mundial”. 

Su mayor éxito es Demolición, lanzada en 1965, que hace unos años, formó parte de la banda sonora de la película Blue Beetle.

Libido (puesto 47)

Banda formada en 1996 e integrada originalmente por Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman. Billboard destaca que el grupo tuvo un papel clave en la revitalización del rock en Perú a finales de los años noventa y principios de los 2000. 

“Su momento de mayor éxito llegó con su segundo álbum, Hembra, que consolidó a la banda como pionera del rock moderno. También se convirtió en la primera banda peruana en ganar un premio MTV Latinoamérica al mejor artista en 2002”, se lee en la revista.

Las 50 mejores bandas de rock en español, según revista Billboard Latinoamérica

  1. Soda Stereo 
  2. Café Tacvba 
  3. Sui Generis 
  4. Los Fabulosos Cadillacs 
  5. Los Prisioneros
  6. Babasónicos
  7. Caifanes 
  8. Zóe
  9. Maná 
  10. Aterciopelados
  11. Héroes del Silencio 
  12. El Tri
  13. Molotov
  14. La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio
  15. Enanitos Verdes
  16. La Unión
  17. Alaska y Dinarama
  18. Los Jaivas
  19. Mano Negra
  20. Jarabe de Palo
  21. El Gran Silencio 
  22. Almendra 
  23. Los Rodríguez
  24. Fobia
  25. Los Saicos
  26. La Ley
  27. Rizado
  28. Los Auténticos Decadentes 
  29. ¡Tijuana no!
  30. No te va a gustar
  31. Rata Blanca
  32. Portero
  33. Panteón Rococó
  34. Los búnkeres
  35. Vilma Palma y Vampiros
  36. Santa Sabina
  37. Radio Futura
  38. Plastilina Mosh
  39. Los Abuelos de la Nada
  40. Hombres G
  41. El Cuarteto de Nos
  42. ¡Hola Caballito de Mar!
  43. Traje de baño Vergarabat
  44. La Vida Bohème
  45. Duncan Dhu
  46. Zurdok
  47. Libido
  48. Diamante Eléctrico
  49. Los Rabanes
  50. Enjambre
