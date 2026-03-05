Libido y Los Saicos, entre las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, según Billboard Latinoamérica

La revista Billboard Latinoamérica incluyó a dos agrupaciones peruanas en su listado de los 50 grupos más influyentes del género en toda la historia.

La revista Billboard Latinoamérica publicó su lista de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos, un ranking elaborado por su equipo editorial que reconoce a los grupos más influyentes del género por su impacto cultural, legado musical e innovación sonora.

En esta selección aparecen dos agrupaciones peruanas: Libido y Los Saicos, destacando el aporte del Perú al desarrollo del rock latinoamericano. Según la publicación, el rock en español se ha construido a partir de la mezcla de estilos, identidades y movimientos culturales que han surgido en diferentes países de la región.

Los Saicos (puesto 25)

Considerada una banda pionera del rock garage y del sonido que más tarde se asociaría con el punk, su estilo rebelde y adelantado para su época dejó una huella duradera en la historia del rock latino.

Integrado por Erwin Flores, Rolando "El Chino" Carpio, César "Papi" Castrillón y Francisco "Pancho" Guevara “capturaron el espíritu de rebeldía adolescente de la época, simbolizando la rebelión de su generación. Como pioneros del sonido punk, su estilo innovador y audaz y sus letras incendiarias se adelantaron a su tiempo, dejando un legado perdurable de importancia mundial”.

Su mayor éxito es Demolición, lanzada en 1965, que hace unos años, formó parte de la banda sonora de la película Blue Beetle.

Libido (puesto 47)

Banda formada en 1996 e integrada originalmente por Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman. Billboard destaca que el grupo tuvo un papel clave en la revitalización del rock en Perú a finales de los años noventa y principios de los 2000.

“Su momento de mayor éxito llegó con su segundo álbum, Hembra, que consolidó a la banda como pionera del rock moderno. También se convirtió en la primera banda peruana en ganar un premio MTV Latinoamérica al mejor artista en 2002”, se lee en la revista.

Las 50 mejores bandas de rock en español, según revista Billboard Latinoamérica

Soda Stereo Café Tacvba Sui Generis Los Fabulosos Cadillacs Los Prisioneros Babasónicos Caifanes Zóe Maná Aterciopelados Héroes del Silencio El Tri Molotov La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio

Enanitos Verdes La Unión Alaska y Dinarama Los Jaivas Mano Negra Jarabe de Palo El Gran Silencio Almendra Los Rodríguez Fobia Los Saicos La Ley Rizado Los Auténticos Decadentes ¡Tijuana no! No te va a gustar Rata Blanca Portero Panteón Rococó Los búnkeres Vilma Palma y Vampiros Santa Sabina Radio Futura Plastilina Mosh Los Abuelos de la Nada Hombres G El Cuarteto de Nos ¡Hola Caballito de Mar! Traje de baño Vergarabat La Vida Bohème Duncan Dhu Zurdok Libido Diamante Eléctrico Los Rabanes Enjambre