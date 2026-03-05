IX Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-América Latina se desarrolla en Lima

Pablo Arcuri, experto en seguridad de periodistas, enfatizó la necesidad de un enfoque ético hacia la inteligencia artificial. | Fuente: RPP

Lima es sede del IX Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-América Latina, que aborda temas cruciales sobre la responsabilidad en la producción y consumo de información en la era digital.

En diálogo con RPP, Pablo Arcuri, experto en seguridad de periodistas, enfatizó la necesidad de un enfoque ético hacia la inteligencia artificial y la verificación de información, especialmente en medio de un clima electoral donde la desinformación alcanza picos elevados.

“Es importante saber que la inteligencia artificial es una herramienta y como tal puede ser utilizada para muchas cosas buenas y también puede ser utilizada para cosas malas. Es verdad que hoy la desinformación es muy fácil de producir porque los costos de generar imágenes, audios hiperrealistas con inteligencia artificial son muy bajos. Uno puede hacerlo desde su casa con una computadora. Pero -al mismo tiempo- la inteligencia artificial nos da herramientas que antes a los periodistas llevaba horas verificar información, compilar datos, etc. Entonces, creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ella y ver cómo usarla”, explicó.

Además, resaltó que el 2025 ha sido un año complicado para el ejercicio del periodismo en el país, con un aumento alarmante en los incidentes contra periodistas, registrándose 458 casos, de los cuales cuatro resultaron en asesinatos por sicariato.

“Esta es la cifra más alta registrada en 30 años. Los incidentes se multiplicaron por 10 veces y desde el 2017 que no había un asesinato de periodistas en el Perú. Entonces, creo que es un panorama muy complejo. Es un panorama que también se conduce mucho con el panorama mundial. Estamos en un momento geopolítico muy grande y creo que también tenemos que tener en cuenta la seguridad física de los periodistas. A veces nos concentramos mucho en lo digital, pero lo físico también es algo muy importante, especialmente cuando estamos viendo periodismo desde el territorio”, señaló.

¿El periodismo va a desaparecer con el avance de la tecnología?

Pablo Arcuri señaló que no cree que el periodismo vaya a desaparecer con el avance de la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas. En esa línea, enfatizó que la profesión “se va a adaptar”.

“El periodismo se reconvierte, va a seguir sobreviviendo, se necesitan periodistas que ayuden a curar la información y de manera responsable. Entonces no creo que sea una profesión que vaya a morir, solo una que se vaya a adaptar”, concluyó.