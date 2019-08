J Balvin, Rosalía y Bad Bunny se presentarán en el escenario de los MTV Video Music Awards 2019. | Fuente: Instagram

Esta noche por fin se llevará a cabo la ceremonia de los MTV VMA 2019, que se transmitirán en vivo y en directo desde el pabellón Prudential Center de la ciudad de Nueva Jersey. El cómico encargado de animar la noche, quien tendrá que anunciar, por supuesto, las esperadas presentaciones de los artistas del momento, será el cómico y actor Sebastian Manislaco.

Además de los esperados premios (Ariana Grande y Taylor Swift son las grandes favoritas), los fanáticos esperan volver a ver a los actores Lady Gaga y Bradley Cooper, que competirán por su famoso tema “Shallow”, así como el futuro de la joven promesa de la música Billie Eilish, quien con tan solo 17 años se encuentra nominada en nueve categorías.

Pero quizás lo más esperado sean las presentaciones de la noche. Los MTV VMA 2019 contarán con varios exponentes del reguetón, entre ellos el colombiano J Balvin y los portorriqueños Ozuna y Bad Bunny. Pero mejor conozcamos a detalle cuáles serán todas las presentaciones de la noche, porque la expectativa es alta.

LA ROSALÍA

Rosalía ha marcado un hito en la música urbana española. Combinando el flamenco —género que estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña— con ritmos como el trap y el reguetón, la intérprete de “Con Altura” se ha metido al público latinoamericano al bolsillo.

Esta noche será precisamente con su tema más popular —que grabó en colaboración con “El Guincho” y J. Balvin— el que haga vibrar a los asistentes de los premios musicales. Rosalía nos tiene acostumbrados a su estilo athleisure y manicuras imposibles; sabemos que una de sus firmas favoritas es Louis Vuitton por lo que la expectativa sobre lo que vestirá esta noche es alta.

Rosalía se presentará en lov MTV VMA's 2019. | Fuente: Instgram

TAYLOR SWIFT

Por supuesto, la estrella de 29 años será la encargada de inaugurar la noche con su más reciente producción discográfica Lover, un álbum que llega luego del agrio sabor que dejó a sus fans con Reputation.

Swift ha compuesto canciones como “Soon You’ll get Better”, que nos remontan a sus inicios en la escena pop con una marcada influencia de la música country; sin embargo, temas como “Me!” y “You need to Calm Down” nos prueban que busca enviar un mensaje: la realidad “sucia y fea” que hay detrás de las fotos perfectas de las redes sociales.

Taylor Swift presentará su nuevo disco en los MTV VMA 2019. | Fuente: Instagram

CAMILA CABELLO Y SHAWN MENDES

La pareja se subirá al escenario para interpretar su éxito “Señorita”, canción con la cual se encuentran nominados en la categoría de “Mejor colaboración”. La cantante y compositora cubana de 22 años inició su carrera en la agrupación de pop “Fifth Harmony”, que abandonó para convertirse en solista, publicando su primer disco en el 2018, que logró posicionarse entre las canciones del Billboard 200.

Por su parte, Shawn Mendes es un músico y cantante canadiense que saltó a la fama por los covers que realizaba en su canal de YouTube, a donde llegó Andrew Gertler y el jefe de A&R, con quienes viajó a Nueva York a firmar su primer contrato discográfico. Una de las principales influencias del músico es el cantante Ed Sheeran.

Camila Cabello y Shawn Mendes interpretarán su éxito "Señorita". | Fuente: Instagram

OZUNA

Hasta el momento no se sabe cuál será la canción que elegirá “el negrito de los ojos claros”, Ozuna, para esta esperada noche, pero los fanáticos sospechan que podría tratarse de su última colaboración con la embajadora del flamenco, Rosalía, quien se encontrará en los premios.

“Yo por ti, tú por mi” se estrenó solo hace un par de semana, pero ya cuenta hasta el momento con más de 47 millones de visitas.

El portorriqueño Ozuna se presentará en los MTV Video Music Awars 2019. | Fuente: Instagram

J. BALVIN

El colombiano está en la cima del éxito, luego de lanzar exitosos temas como “Ay Vamos”, “Loco contigo” y “Contra la pared”, con los que ha alcanzado posicionarse como uno de los mejores artistas en el género urbano.

Balvin se encuentra nominado junto a Rosalía en la categoría “Mejor acto latino”, por supuesto, por el tema “Con Altura”. La colaboración más reciente del colombiano ha llegado de la mano del portorriqueño Bad Bunny, con quien estrenó la semana pasada “Cuidao por ahí”, cuyo video fue grabado en la isla griega de Mykonos.

J Balvin | Fuente: Instagram

BAD BUNNY

De acuerdo con la revista Hola, el trapero y reguetonero portorriqueño Bad Bunny cantará junto a Balvin esta noche. El intérprete de “Callaita” se encuentra nominado en la categoría “Latin Video”, uno de los temas que más han calado en los últimos meses entre sus fans.

Así, Benito Antonio Martínez hará su regreso a los escenarios, en donde el 2018 recibió el premio a “Canción del verano” por su colaboración en el tema “Like it” con la rapera Cardi B.

Bad Bunny | Fuente: Instagram

JONAS BROTHERS

Los hermanos músicos se encuentran en un gran momento de sus carreras, pues decidieron volver a unirse tras 10 años de ausencia. La banda de pop rock compuesta por Nick, Joe y Kevin Jonas se encuentra nominada en cuatro categorías por su último álbum “Happiness Begins”, el mismo nombre que lleva la primera gira mundial tras su regreso oficial.

Otros artistas que despertarán las emociones del público será Queen Latifah, Redman, Naughty By Nature y Wyclef Jean, H.E.R, Lil Nas X, Lizzo y Normani.

Jonas Brothers | Fuente: Instagram

MILEY CYRUS

A pesar de que los últimos meses no han sido nada sencillos para la intérprete de "Mother's Daughet" debido a que se ha separado recientemente de su esposo, el actor de 29 años Liam Hemsworth, Cyrus no pierde el norte, ya que está concentrada en el éxito de su más reciente producción discográfica "She is coming". Por el momento todavía no se sabe qué canción elegirá la exestrella de Disney para esta noche.