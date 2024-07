Noel Gallagher critica el Festival de Glastonbury: "Se está volviendo un poco progresista"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Noel Gallagher parece no haber quedado del todo contento con su presentación en el Festival de Glastonbury el pasado fin de semana. El fundador de Oasis afirmó que, si bien considera que Glastonbury es uno de los eventos más importantes de Inglaterra, quedó disconforme con los discursos políticos vertidos en el festival.

"No me malinterpreten, me encanta Glastonbury (…) Creo que es una de las cosas más importantes. De hecho, es probablemente lo mejor de Gran Bretaña, aparte de la Premier League", inició su declaración el cantante de 57 años, según informó el diario The Sun.

Seguidamente, el intérprete de 'Live Forever' cuestionó a la gente y los artistas que hablaron de las guerras y conflictos en diversos países del mundo.

"Ahora ese lugar se está volviendo un poco más progresista y un poco sermoneador y un poco pretencioso", criticó Noel Gallagher.

En ese sentido, sostuvo: "No me gusta eso en la música: pequeños tontos agitando banderas y haciendo declaraciones políticas y bandas subiendo al escenario y diciendo: 'Oigan, ¿no es terrible la guerra? Vamos a abuchearla. Estoy contra los conservadores' y todo eso".

Noel y Liam Gallagher fundaron en 1991 la icónica banda británica Oasis. | Fuente: Instagram (oasis)

¿Por qué Noel Gallagher criticó al Festival de Glastonbury?

No se sabe con exactitud quiénes son los artistas a los que se refiere Noel Gallagher. Según informa The Sun, los dichos del músico se habrían producido luego de que el grupo de hip hop irlandés Kneecap emitiera mensajes en pantalla grande denunciando la guerra de Israel contra Hamas haciendo que el público grite: "Libertad, libertad a Palestina".

Del mismo modo, se supo que Damon Albarn de Blur, el exrival musical de Gallagher, exhortó a los más de 200 mil fanáticos que aplaudieran si eran "pro-Palestina" sugiriendo que los candidatos Joe Biden y Donald Trump eran "demasiado viejos" para presentarse en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos.

De igual manera, la cantante Charlotte Church también hizo un alto a su presentación para cantar "Palestina libre" usando una keffiyeh durante su presentación.

Cabe mencionar que Noel Gallagher se presentó varias veces en el Festival de Glastonbury. La primera vez lo hizo en 1995 cuando todavía era el segundo vocalista principal de Oasis con su hermano Liam. Luego lo hizo el 2004, siendo su última presentación con la icónica banda británica. El 2022, ya como solista, fue su última presentación.

Noel Gallagher se presentó en el Festival de Glastonbury el pasado fin de semana. | Fuente: Instagram (noelthegoodrebelofficial)

Noel Gallagher participó en diseño de la nueva camiseta del Manchester City

Noel Gallagher no oculta su pasión por el futbol y menos si involucra a su equipo favorito: el Manchester City. El exintegrante de Oasis hizo una alianza con el equipo de futbol inglés para crear una tipografía que adorne las camisetas del club en la nueva temporada 2024-2025.

El músico aportó su toque personal al proyecto escribiendo a mano todos los nombres y números de los jugadores del equipo. Esta edición de la indumentaria podrá ser adquirida a través de las tiendas oficiales que figuran en la web del club.

"(Noel Gallagher) ha encarnado a través de su música lo mejor de Manchester y el Manchester City", señaló el club en un comunicado resaltando que el músico también es un asiduo asistente a los partidos del equipo.

