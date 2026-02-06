Ruben Blades sale en defensa de Bad Bunny tras opiniones que consideran su música "basura"

El renombrado cantautor Rubén Blades salió en defensa de Bad Bunny, quien hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum del año, la categoría más importante que se otorga por primera vez a una producción en español, pero que, según detractores, es considerado como "basura".

En un artículo de opinión publicado en sus redes sociales titulado Sobre los Premios, y las Opiniones, el salsero panameño dijo que "mucha gente critica a Bad Bunny argumentando que 'canta basura', 'canta mal' y que por eso no merece recibir ningún tipo de premio, reconocimiento o alabanza".

Explicó que sus recientes felicitaciones a Bad Bunny por triunfar en los premios Grammy con Debí tirar más fotos, causaron miles de comentarios, entre ellos, muchos negativos.

"Lo desagradable es ver cómo el odio permea la opinión de muchos de los que critican. Da pena el grado de ignorancia y falta de argumentos que distingue a la mayoría de los que insultan pero no proponen", advirtió Blades, una de las voces de la salsa más respetada mundialmente.

En su análisis citó la historia de Elvis Presley, que en su tiempo también "fue insultado, censurado, prohibido e incluso denunciado como agente de Satanás", para después convertirse en un referente en la música mundial.

Blanco de críticas conservadoras

Bad Bunny fue blanco de críticas que han llegado incluso a la Casa Blanca, tras ser elegido para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo el próximo domingo en Santa Clara (California).

El presidente estadounidense, Donald Trump, que tenía previsto asistir, desistió argumentando que no quería desplazarse tan lejos de la capital estadounidense y que no le gustaban los artistas escogidos en referencia al puertorriqueño y la banda de rock Green Day, que también participará en el evento.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. Mike Johnson, también calificó como "terrible" la selección de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, para dirigir el show.

Entre las figuras conservadoras latinas y seguidoras de Trump que se lanzaron contra el puertorriqueño tras ganar el Grammy destaca Eduardo Verástegui, que en sus redes sociales consideró que lo que el puertorriqueño produce es "basura cultural", orientada a la destrucción moral masiva. La descripción de Verástegui ha sido usada por personas a las que la música de Bad Bunny no les apetece escuchar.

El consejo de Rubén Blades

"Mi consejo: si no te gusta un género musical o un artista, o no tienes la disposición para tolerarlo, simplemente no lo escuches. No hay necesidad de mentar la madre al músico, ni a quien canta, a la banda que lo acompaña, o a quien le guste oírlo. No hay necesidad de insultar, descalificar, censurar, ni ofender, y si esa es tu reacción, sugiero que busques ayuda, pues debes sufrir de un problema que seguramente crea una gran dificultad en tu diario existir y en el de otros", aseguró Blades en su escrito sin referirse a nadie específicamente.

En su escrito, el cantante de Pedro Navaja y Decisiones también hace una defensa del reguetón, el trap, el rap, y el hip-hop, al asegurar que son manifestaciones de una generación "que tiene una nueva manera de ver e interpretar" al mundo.

"Lo que mi gusto rechaza simplemente no escucho, pero sin exigir su prohibición; prefiero que cada cual decida lo que desea", sentenció el músico que reside en California.

Este jueves, Bad Bunny aseguró en una conferencia de prensa en San Francisco (California) que convertirá el escenario del Super Bowl en "una gran fiesta" y que llevará "mucha cultura puertorriqueña" al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español, haciendo nuevamente historia.