Segundo Rosero compondrá canción al Perú por Fiestas Patrias: "Los quiero tanto"

Internacional Segundo Rosero se presentará en el festival 'Contigo Perú' este viernes 28 de julio

Segundo Rosero es un productor, director y cantante ecuatoriano del género rockola. | Fuente: Facebook (Segundo Rosero)

Segundo Rosero anunció que compondrá una canción dedicada al Perú por el motivo de la celebración de Fiestas Patrias. En entrevista radial en Así Somos de RPP, el icónico cantante ecuatoriano de boleros y vals expresó que hará esta nueva composición debido “al cariño y amor” que ha conseguido en nuestro país.

“Desde la primera vez que pasé Fiestas Patrias en el Perú, me siento un peruano más por eso. Yo quiero tanto al Perú, hubiese querido hacer al autor de tantas canciones lindas que tienen ustedes. Antes que todo pase, sí, yo tengo que hacerle una canción al Perú por todo el cariño y amor que me han brindado”, mencionó el también director y productor musical.

Segundo Rosero contó que vive desde los 90s en el Perú y que desde ese tiempo se siente “un peruano más”. “Yo vengo al Perú en febrero y julio por Fiestas Patrias. Ese civismo, ese amor que tienen los peruanos por su país es un ejemplo para los demás países”, dijo.

“Generalmente, compongo para mujeres, pero ahora voy a tener que componer dos. Una para el Perú que ya parece mi tierra y otra a la peruana. Algo así como La Flor de la Canela”, resaltó el intérprete de canciones como 'Vagabundo, borracho y loco', 'Cómo voy a olvidarte', 'Dos más por favor', 'Sabor a miel', 'Cuéntame cómo te va', entre otros éxitos.

Segundo Rosero estará en el festival internacional 'Contigo Perú' este 28 de julio | Fuente: Facebook (Segundo Rosero)

Segundo Roseros estará en festival ‘Contigo Perú’ este 28 de julio

Segundo Rosero se presentará en el evento internacional ‘Contigo Perú’ donde compartirá, escenario con Daniela Darcourt, Raúl Romero, Caribeños de Guadalupe y Sonora Dinamita, este viernes 28 de julio en el Parque de la Exposición.

“Es un bonito festival. Esos eventos son la oportunidad de subir un poco el caché. Ese día estaba invitado a darle una serenata a la presidenta, pero después recibí una información de que habría problemas (…) Me invitaron al festival ‘Contigo Perú’ y primero dije no, pero luego me animó por qué haré un dúo con Daniela Darcourt”, expresó el músico.

En otro momento, agradeció a Dios por seguir interpretando sus canciones luego de haber estado enfermo de COVID-19, enfermedad que, según cuenta, lo hizo estar “casi muerto”. “Yo no le tengo miedo a la muerte, pero cuando una mujer resentida dice que me va a matar, ahí si tengo miedo”, añadió “el único peruano con corazón peruano”.

El programa Así Somos va de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche) por la plataforma de radio de RPP Noticias.