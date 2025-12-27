Murió a los 37 años Dennys Quevedo, director de las orquestas Zafiro Sensual y Pluma Dorada

El compositor fue autor de temas conocidos dentro del género sanjuanero. | Fuente: RPP

El director, músico y compositor Dennys Quevedo, líder de las agrupación de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual, falleció a los 37 años. La noticia fue confirmada este sábado mediante las redes sociales de dicha orquesta con la que inició su carrera artística.

Quevedo fue reconocido dentro del género por su labor como compositor y por encabezar proyectos musicales que lograron amplia difusión en el norte del país. Su trabajo lo llevó a ser identificado con el apelativo de 'La Pluma Dorada', nombre con el que también bautizó a otra de sus agrupaciones.

A lo largo de su trayectoria, dejó un repertorio de canciones que formaron parte del catálogo de la cumbia sanjuanera. Entre sus temas más conocidos se encuentran Quisiera olvidarme de ti, Me duele mi corazón y Corazón herido.

Comunicado de la agrupación Zafiro Sensual sobre la muerte de su director Dennys Quevedo.Fuente: Instagram: Zafiro Sensual

Colegas y amigos despiden a director de Zafiro Sensual

Tras conocerse la noticia sobre la muerte de Dennys Quevedo, diversos artistas y conjuntos musicales expresaron mensajes de condolencia a través de redes sociales.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual. Nos unimos a su dolor y los acompañamos en este difícil momento", manifestó la agrupación Corazón Serrano.

Corazón Serrano lamenta la muerte de Dennys Quevedo.Fuente: Instagram: Corazón Serrano

¿De qué murió Dennys Quevedo, fundador de Zafiro Sensual?

RPP informó que Dennys Quevedo falleció la madrugada del sábado 27 de diciembre en las instalaciones de la clínica Belén, en la ciudad de Piura.

Según las primeras informaciones médicas, el deceso se habría producido por un paro cardíaco, mientras el artista se encontraba en la región cumpliendo actividades vinculadas a su carrera musical.

Hasta el momento, sus familiares no han emitido un pronunciamiento oficial y han optado por mantener reserva sobre las circunstancias del fallecimiento mientras realizan los trámites para su sepelio.

