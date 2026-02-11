Coqui de Tramontana de M.A.S.A.C.R.E.: “Me hubiera gustado que exista industria para nuestro género en Perú”

Hablar de M.A.S.A.C.R.E. es hablar de uno de los referentes del heavy metal en Perú. A lo largo de sus más de 40 años de fundación, la agrupación se ha ganado a pulso un nombre en la historia del género en nuestro país.

Tras un exitoso regreso a los escenarios -el año pasado-, la banda nacional prepara un recital especial, en el que interpretará íntegramente su disco debut, Sin Piedad, con su formación original. La cita es este sábado, 14 de febrero, en el Centro de Convenciones Festiva (las entradas están a la venta aquí).

A propósito de este acontecimiento, RPP conversó con Coqui de Tramontana, miembro fundador de M.A.S.A.C.R.E. En una amena charla, el guitarrista reflexionó sobre la industria musical peruana, pero también recordó grandes hitos de la banda, como haber teloneado a Iron Maiden en su primera visita al Perú.

De Tramontana también contó detalles del insólito origen de Sin Piedad, uno de los tótems del heavy metal peruano que, paradójicamente, se editó primero en el extranjero.

-Con más de 40 años de carrera, ¿cuánto crees que ha cambiado la escena metalera en el país?

La escena metalera se mantiene firme, sobre todo, cuando vienen bandas de afuera.

-¿Qué crees que mantiene el heavy metal tan presente hasta nuestros días, no solo en Perú sino a nivel internacional? Es un género que se ha mantenido presente, pese a cualquier moda imperante.

El metal es una música con identificación personal. A la gran mayoría lo identificas por llevar un polo negro con su banda favorita. Somos como una legión mundial.

-Para ser uno de los referentes del metal peruano, podría decirse que M.A.S.A.C.R.E. tiene pocos discos editados a lo largo de su carrera. ¿Calidad antes que cantidad o te hubiera gustado que la banda lance más discos?

Me hubiera gustado que exista industria para nuestro género. En otros países, las disqueras apuestan por las bandas, aquí las bandas se autogestionan. Sin embargo, como en toda carrera de una banda con muchos álbumes publicados, siempre destacan tres o cuatro, que son los referentes. Es difícil mantener la creatividad e inspiración por muchos años.

-Recientemente, la banda ha reeditado dos de sus temas más representativos: Brutalidad y En el Infierno. ¿La buena acogida de estos temas los anima a pensar en regrabar algún álbum de su disco al íntegro?

No lo veo viable. Cada disco de la banda nunca ha tenido la misma alineación, pero en todos los discos está Miguel Tuesta.



-¿Cuál es el futuro de la banda? ¿Tienen material nuevo como para un nuevo disco o es una posibilidad aún lejana?

Estamos trabajando algunos temas nuevos para soltar un par de singles este año. Ya estamos avanzando con los demos.

-¿Qué otros planes tiene la banda para celebrar su 40 aniversario? Leí por ahí que están preparando un documental. ¿Es cierto eso?

Acabamos de soltar un video con tomas del mítico concierto del Palacio Marsano y ensayos de la época. También viene un documental de nuestra presentación en el Vivo X El Rock 2025.

-Este año regresa Iron Maiden al Perú después de más de 15 años. Imposible no recordar que M.A.S.A.C.R.E. teloneó a ‘La Doncella’ en su primer concierto en Lima, en 2009. ¿Qué recuerdos de aquella jornada?

Grandes recuerdos de ese show. Fue el primer concierto multitudinario de una banda de metal en este país y tuvimos la suerte de dar el ‘play’ de honor. Un hito para nosotros.

-¿Imagino que grabaron aquella presentación?, ¿han evaluado publicarla? Es una pieza de la historia de la música peruana.

Hay un video de En el Infierno que resume esa presentación. Tenemos ese concierto grabado en audio, algún día verá la luz.

-Para conmemorar las cuatro décadas de la banda, realizarán un concierto especial el próximo 14 de febrero en el que prometen tocar íntegro su disco debut, Sin Piedad. ¿Qué nos puedes contar de este disco tan emblemático?, ¿es cierto que no se pudo publicar en el país por la crisis que se vivía y terminó saliendo primero en el extranjero?

Es un disco muy querido por la gente, es un álbum de heavy metal puro. Nadie en la banda pasaba los veinte años, ensayábamos a diario. La historia de ese disco es de película. Se truncó la salida del disco y el país estaba sumido en una crisis monumental. La disquera rechazó publicarlo a raíz del primer ‘paquetazo’. La banda se desarmó y los hermanos (Martín y Miguel) Tuesta se fueron a Venezuela y se editó el casete en el 90.

-Cuéntanos un poco más del 14 de febrero. Un San Valentín a full metal...

¡Los metaleros también somos románticos! (risas). Nos pareció una fecha ideal para tocar el disco completo y con la alineación original. Hay mucho romanticismo detrás de este disco.

