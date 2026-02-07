¿Puede una canción creada con IA tener derechos de autor en Perú?: esto dijo Estanis Mogollón, presidente de APDAYC

Estanis Mogollón, cantautor, compositor y presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), estuvo en el programa En Escena de RPP con motivo del aniversario número 17 del espacio conducido por Johnny Padilla. La edición especial contó también con la presencia de Ernesto Pimentel, padrino del programa.

Durante la conversación, Mogollón, creador de canciones populares como Motor y motivo, Te eché al olvido y El embrujo, se refirió al uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria musical y los riesgos que pueda representar a los intérpretes, autores y compositores.

La preocupación por el uso de la IA en la música

Al ser consultado sobre las recientes declaraciones de artistas internacionales como Paul McCartney, quienes han manifestado inquietudes frente a leyes que podrían afectar la creación artística, Mogollón explicó que la preocupación es compartida por diversas sociedades de gestión colectiva. Indicó que el tema ha sido abordado en foros internacionales junto a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).

Desde su punto de vista, la IA puede ser aceptada cuando se utiliza únicamente como una herramienta de apoyo. Sin embargo, señaló que existe inquietud debido a que estos sistemas se alimentan de datos provenientes de obras ya creadas, lo que genera una situación que consideran problemática para los autores.

"Tenemos la misma bandera que lleva Paul McCartney, que llevan los artistas ingleses, ya que, para nosotros, si se tomara solo como una herramienta la inteligencia artificial, bienvenida. Pero creo que nos están creando una competencia desleal, ya que la IA se alimenta con datos de obras de compositores", explicó.

APDAYC fija criterios estrictos para el registro de obras con IA

Sobre las medidas adoptadas por APDAYC frente a la IA, Mogollón explicó que el Estatuto de Inscripción de Obras contempla la aceptación de creaciones que utilicen inteligencia artificial solo en un porcentaje mínimo. Señaló que la asociación mantiene criterios estrictos para el registro de este tipo de obras y que, actualmente, son pocas las que se admiten bajo esta modalidad.

También comentó que otro de los desafíos es la dificultad para identificar si una obra ha sido creada con el uso de inteligencia artificial, ya que, por el momento, no existe una herramienta capaz de detectarlo con precisión.

"No hay todavía una herramienta que pueda identificar si se utilizó IA o no. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es concreto, es que se están tomando datos de obras ya hechas, de maestros que ya han creado sus canciones. Y ese es el problema", afirmó Estanis.

IA: apoyo creativo con límites claros

Durante el diálogo, Ernesto Pimentel intervino para señalar que este riesgo de la inteligencia artificial no se limita únicamente a los autores, sino que también alcanza a los intérpretes y, a futuro, a los comunicadores. En ese sentido, sostuvo que esta tecnología debería mantenerse como una herramienta y no como un reemplazo.

Mogollón coincidió con esta apreciación y explicó que, dentro de su proceso creativo, considera útil el uso de tecnologías que permitan, por ejemplo, desarrollar maquetas o secuencias musicales a partir de ideas propias, siempre que se respeten los arreglos y la guía melódica creados por el compositor.