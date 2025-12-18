"El Marc Anthony de la cumbia": Cueva y Pamela Franco se confesarán y cantarán en televisión por primera vez

Christian Cueva y Pamela Franco se juntarán para contar toda su verdad y cantar juntos en un set de televisión por primera vez. El futbolista peruano sorprendió al aparecer en un primer avance del programa Esta Noche, de la ‘Chola Chabuca’, el cual se emitirá este sábado 20 de diciembre.

En el video, Cueva aparece entrando al programa y siendo presentando por Ernesto Pimentel. “¿Qué te has hecho?”, le pregunta el conductor. “El amor”, respondió Cueva, quien llegó con un balón de futbol y vistiendo una camisa, jeans, y zapatillas blancas.

“Por primera vez y en exclusiva, Christian Cueva llega a un set de la televisión peruana con su verdad”, se oye en la voz en off del programa.

En otro momento, el deportista empieza a decir, entre lágrimas, el lamento que siente por no poder ver a sus hijos. “Lo más duro ha sido no poder ver a mis hijos durante mucho tiempo (…) Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto”, señaló.

Seguidamente, el video mostró el ingreso de Pamela Franco, cumbiambera quien mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. “Se dijo una y otra cosa. Todo eso es mentira”, expresó el exjugador de la selección peruana junto a su pareja.

Finalmente, Cueva y Pamela Franco anunciaron su nuevo tema musical cantando juntos en el set y mostrando una gran química. “Con ustedes, el Marc Anthony de la cumbia”, expresó el actual jugador de Juan Pablo II.