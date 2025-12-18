Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"El Marc Anthony de la cumbia": Cueva y Pamela Franco se confesarán y cantarán en televisión por primera vez

Christian Cueva y Pamela Franco estarán en programa de la Chola Chabuca este sábado.
Christian Cueva y Pamela Franco estarán en programa de la Chola Chabuca este sábado. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Todo lo que se dijo es mentira", exclamó Christian Cueva, quien mostrará su faceta como cantante junto a su pareja Pamela Franco en el programa de la 'Chola Chabuca'.

Christian Cueva y Pamela Franco se juntarán para contar toda su verdad y cantar juntos en un set de televisión por primera vez. El futbolista peruano sorprendió al aparecer en un primer avance del programa Esta Noche, de la ‘Chola Chabuca’, el cual se emitirá este sábado 20 de diciembre.

En el video, Cueva aparece entrando al programa y siendo presentando por Ernesto Pimentel. “¿Qué te has hecho?”, le pregunta el conductor. “El amor”, respondió Cueva, quien llegó con un balón de futbol y vistiendo una camisa, jeans, y zapatillas blancas.

“Por primera vez y en exclusiva, Christian Cueva llega a un set de la televisión peruana con su verdad”, se oye en la voz en off del programa.

En otro momento, el deportista empieza a decir, entre lágrimas, el lamento que siente por no poder ver a sus hijos. “Lo más duro ha sido no poder ver a mis hijos durante mucho tiempo (…) Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto”, señaló.

Seguidamente, el video mostró el ingreso de Pamela Franco, cumbiambera quien mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. “Se dijo una y otra cosa. Todo eso es mentira”, expresó el exjugador de la selección peruana junto a su pareja.

Finalmente, Cueva y Pamela Franco anunciaron su nuevo tema musical cantando juntos en el set y mostrando una gran química. “Con ustedes, el Marc Anthony de la cumbia”, expresó el actual jugador de Juan Pablo II.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva.
Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela Franco y Christian Cueva cantan juntos en evento en SMP

Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a todos al lucirse cantando y animando durante un show en el distrito de San Martín de Porres (SMP) la noche del último jueves 11 de diciembre.

Fue la propia Pamela Franco quien compartió videos en sus historias en Instagram, subidos por el área de prensa del mencionado distrito, de un evento donde estuvo cantando sus clásicos temas de cumbia ante el público de SMP acompañado de una orquesta y un grupo de bailarinas.

No obstante, lo más llamativo fue la presencia del futbolista Christian Cueva en el escenario, quien se encargó de animar el evento. Luciendo lentes, un pantalón con estilo pijama y un polo negro, el volante exclamó: “Mi gente de San Martín (…) Sabroso. Ayayay.”.

Del mismo modo, Pamela Franco lució un conjunto de vestir azul con diseños rojos. Ella empezó a bailar y moverse al ritmo de la orquesta mientras que Cueva empezó a menear las caderas provocando las carcajadas de la cumbiambera.

Eso no es todo. Varios usuarios en TikTok grabaron a la cantante y al exintegrante de la selección peruana en dicho evento cantando Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, Siempre te amaré, entre otros de sus canciones más sonadas en YouTube. ¿Será el inicio de un nuevo dúo musical? Veremos.

Pamela Franco y Christian Cueva cobrarían hasta S/70 mil por concierto, reveló Magaly TV

Pamela Franco y Christian Cueva se unen para dar conciertos juntos. Días atrás, la cumbiambera dio a conocer que el futbolista peruano será parte del Cervecero Tour, su nueva gira para cantar en distintos escenarios en el Perú sus temas: El cervecero, Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, entre otros.

Con su canción El cervecero, la exintegrante de Alma Bella mostró un video en su cuenta de Instagram con momentos de sus shows con Christian Cueva, así como breves pasajes de los videoclips que ambos tienen juntos. “Diciembre se activa y el show también. Pamela Franco y orquesta”, se lee en el post.

Asimismo, Magaly TV: La Firme reveló los supuestos montos que cobraría Pamela Franco por cantar con Christian Cueva en Lima y provincias. “Acabo de conversar con Pamela, ¿ustedes están animados con Christian? Estamos con el Tour Cervecero”, empezó diciendo una supuesta mánager de la artista al mencionado programa.

Para los conciertos de la pareja en Lima, la trabajadora mencionó que se estaría cobrando 50 mil soles por Año Nuevo. No obstante, el monto más elevado fue para las presentaciones en provincia donde la cantante y el deportista cobrarían hasta 70 mil soles, fuera de los gastos por hospedaje y estadía.

@riclatorrez 18.12/7: #ChristianCueva ahora se hace llamar El Marc Anthony de la Cumbia . #pamelafranco #elreventonazodelacholachabuca #ernestopimentel ♬ sonido original - Ric La Torre
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Christian Cueva Pamela Franco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA