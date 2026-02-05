Milo J en el Estadio Nacional: fecha, precios de entradas y nuevas zonas para su concierto

Conoce todos los detalles del show del artista argentino que, tras hacer sold out en Costa 21 (donde inicialmente iba a ser su concierto), se trasladó al Estadio Nacional por la alta demanda.

Milo J, una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas argentinos, llega a Perú con su gira La vida era más corta, nombre que también lleva su último disco.

Las entradas para su concierto en Lima, que iba a desarrollarse en Costa 21, en San Miguel; se agotó rápidamente por lo que el intérprete compartió su deseo de llenar el Estadio Nacional, ya que por su compromiso con otros eventos, no podrá hacer otro show en la capital.

“Perú, son increíbles, no puedo creer el amor que me están dando. Escuchen, no voy a hacer segunda fecha. Díganle al promotor que me dé el Estadio Nacional”, dijo Milo J en un video compartido en sus redes sociales.

Al parecer, fue escuchado ya que ahora su concierto será trasladado al Estadio Nacional, manteniendo la fecha y con nuevas zonas. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Milo J en el Estadio Nacional de Lima?

Milo J ofrecerá su concierto el viernes 17 abril de 2026 en el Estadio Nacional. El show comenzará a partir de las 9 p.m. y tendrá una duración de dos horas aproximadamente. Las entradas estarán disponible en Teleticket.

¿Cuáles son las nuevas zonas del concierto de Milo J en el Estadio Nacional de Lima?

Con el cambio de locación de Costa 21 al Estadio Nacional, se comunicó la distribución de nuevas zonas:

Campo

Tribuna derecha

Tribuna izquierda

Tribuna general

Tribuna occidente 2 numerado

Tribuna oriente 2 numerado

Tribuna norte

Precios de entradas al concierto de Milo J en el Estadio Nacional de Lima

Teleticket compartió los precios para el show del cantante argentino en el recinto que albergará a más de 40 mil personas. La venta de entradas será a partir del viernes 6 de febrero a las 11 a.m.

Campo: S/ 290

Tribuna derecha (AGOTADO)

Tribuna izquierda (AGOTADO)

Tribuna general (AGOTADO)

Tribuna occidente 2 numerado: S/ 170

Tribuna oriente 2 numerado: S/ 170

Tribuna norte: S/ 70

Fechas del tour de Milo J en Latinoamérica

27 de febrero: Festival de Viña del Mar (Chile)

27 de marzo: Coliseo Rominahui (Quito, Ecuador)

28 de marzo: Coliseo Voltaire (Guayaquil, Ecuador)

17 de abril: Estadio Nacional (Lima, Perú)

19 de abril: Movistar Arena (Bogotá, Colombia)

25 de abril: Antel Arena (Montevideo, Uruguay)

16 de mayo: Puerto Asunción (Asunción, Paraguay)

29 de mayo: Majadas (Guatemala)

30 de mayo: Pedregal (San José, Costa Rica)