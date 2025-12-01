Últimas Noticias
Muvid Awards 2025: Studio Sessions, de Studio 92, gana el premio Impulso de la Música Peruana

Studio Sessions, de Studio 92, gana el premio Impulso de la Música Peruana en los Muvid Awards 2025.
| Fuente: Studio Sessions
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Los Muvid Awards 2025 eligió como ganador del premio a Studio Sessions, el espacio digital de Studio92 en coproducción con NTV Música, donde diversos artistas demuestran todo su talento.

Studio Sessions, la plataforma digital de Studio 92 en coproducción con NTV Música que se encarga de promover el talento de diversos artistas y grupos musicales en el Perú, consiguió el premio Impulso de la Música Peruana en los Muvid Awards 2025, el festival más importante que evalúa el impulso y creatividad de videoclips en el país.

Fue en una ceremonia realizada el último sábado 29 de noviembre que los Muvid Awards celebraron su segunda edición donde hubo proyecciones, conversatorios y encuentros entre artistas, directores y todo el equipo de producción y audiovisual de Studio 92, del GRUPORPP.

En dicho evento de los Muvid Awards 2025, promovido por el Ministerio de Cultura, se eligieron a votación a los ganadores entre más de 300 videoclips inscritos del Perú y del mundo en el cual también estuvieron los realizados por Studio Sessions.

“En Studio92 hemos lanzado estas sesiones justamente para darle mayor visibilidad a los talentos nacionales. Felicitaciones a todo el equipo involucrado y a nuestro aliados NTV Música. Los invito a ver las sesiones que estamos lanzando todas las semanas”, manifestó Miguel Puente-Arnao, Gerente de Medios Musicales de RPP.

Studio Sessions promueve el espacio digital para bandas y artistas nuevos o consolidados.
| Fuente: Instagram (studio92radio)

¿Qué son los Muvid Awards 2025?

Los Muvid Awards 2025 es el primer y más importante festival dedicado al videoclip en el Perú busca impulsar y promover al talento musical en el Perú con una gran libertad creativa.

Del mismo modo, la edición de este año tuvo una variedad de estilos musicales entre el pop, rock, propuestas regionales, urbanas, experimentales y latinoamericanas, el cual sirve de vitrina para las nuevas generaciones, así como a los artistas ya consolidados en el rubro.

¿Qué artistas estuvieron en el Studio Sessions, de Studio 92?

El Studio Sessions 2025, de Studio 92 en coproducción con NTV Música, pudo acoger a diversos cantantes nacionales destacando por su desenvolvimiento y su capacidad en un estudio de grabación.

Entre los artistas que participaron están: Nicole Zignago, Amy Gutiérrez, Lenin Tamayo, Natalia Natalia, Leslie Shaw, Diana Salas, Adrián Bello, entre otros. Respecto a las bandas, estuvieron grabando: Zen, La Mente y Hermanos Yaipén.

Studio Sessions studio 92 MUVID AWARDS 2025

