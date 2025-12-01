Muvid Awards 2025: Studio Sessions, de Studio 92, gana el premio Impulso de la Música Peruana

Studio Sessions, la plataforma digital de Studio 92 en coproducción con NTV Música que se encarga de promover el talento de diversos artistas y grupos musicales en el Perú, consiguió el premio Impulso de la Música Peruana en los Muvid Awards 2025, el festival más importante que evalúa el impulso y creatividad de videoclips en el país.

Fue en una ceremonia realizada el último sábado 29 de noviembre que los Muvid Awards celebraron su segunda edición donde hubo proyecciones, conversatorios y encuentros entre artistas, directores y todo el equipo de producción y audiovisual de Studio 92, del GRUPORPP.

En dicho evento de los Muvid Awards 2025, promovido por el Ministerio de Cultura, se eligieron a votación a los ganadores entre más de 300 videoclips inscritos del Perú y del mundo en el cual también estuvieron los realizados por Studio Sessions.

“En Studio92 hemos lanzado estas sesiones justamente para darle mayor visibilidad a los talentos nacionales. Felicitaciones a todo el equipo involucrado y a nuestro aliados NTV Música. Los invito a ver las sesiones que estamos lanzando todas las semanas”, manifestó Miguel Puente-Arnao, Gerente de Medios Musicales de RPP.